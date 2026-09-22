Billie Holiday - Greatest Hits (The Queen Of Jazz) (3596974643567) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 727062
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974643567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lady Sings The Blues, Good Morning Heartache, Love Me Or Leave Me, Willow Weep For Me, Don't Explain (Live), Billie's Blues (Live), I'm A Fool To Want You, My Man, What A Little Moonlight Can Do, Yesterdays, I Cried For You, God Bless The Child, Comes Love, Lover Man (Live), All Of Me, Gloomy Sunday, Tell Me More, Time On My Hands, I Hear Music, Let's Do It, The Blues Are Brewin', Swing Brother Swing, I Got The Right To Sing The Blues, The Man I Love, I'll Never Be The Same, Travelin' All Alone,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Holiday - Greatest Hits (The Queen Of Jazz) (3596974643567) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Billie Holiday / Greatest Hits (The Queen Of Jazz) (2LP) - это истинное сокровище для ценителей джазовой музыки. Данное издание представляет собой великолепную компиляцию лучших хитов легендарной Билли Холидей, или "Королевы джаза", как ее называют. Эта виниловая пластинка позволит вам погрузиться в атмосферу неповторимого вокального мастерства Билли Холидей, ее душевного и эмоционального исполнения, которое навсегда оставило неизгладимый след в истории музыкальной культуры. Приобретая эту виниловую пластинку, вы сможете насладиться непревзойденным звучанием и проникновенными интерпретациями классических джазовых композиций от одной из самых ярких и талантливых вокалисток XX века.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974643567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lady Sings The Blues, Good Morning Heartache, Love Me Or Leave Me, Willow Weep For Me, Don't Explain (Live), Billie's Blues (Live), I'm A Fool To Want You, My Man, What A Little Moonlight Can Do, Yesterdays, I Cried For You, God Bless The Child, Comes Love, Lover Man (Live), All Of Me, Gloomy Sunday, Tell Me More, Time On My Hands, I Hear Music, Let's Do It, The Blues Are Brewin', Swing Brother Swing, I Got The Right To Sing The Blues, The Man I Love, I'll Never Be The Same, Travelin' All Alone,
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Виниловая пластинка Billie Holiday / Greatest Hits (The Queen Of Jazz) (2LP) - это истинное сокровище для ценителей джазовой музыки. Данное издание представляет собой великолепную компиляцию лучших хитов легендарной Билли Холидей, или "Королевы джаза", как ее называют. Эта виниловая пластинка позволит вам погрузиться в атмосферу неповторимого вокального мастерства Билли Холидей, ее душевного и эмоционального исполнения, которое навсегда оставило неизгладимый след в истории музыкальной культуры. Приобретая эту виниловую пластинку, вы сможете насладиться непревзойденным звучанием и проникновенными интерпретациями классических джазовых композиций от одной из самых ярких и талантливых вокалисток XX века.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billie Holiday - Greatest Hits (The Queen Of Jazz) (3596974643567) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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