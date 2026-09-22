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Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка

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Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano & Mina
Альбом (сингл)
Mina Celentano
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727055
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028724722]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano & Mina
Альбом (сингл)
Mina Celentano
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028724722]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano & Mina
Альбом (сингл)
Mina Celentano
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore


Теги товара: Поп-музыка
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Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (0198028724722) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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