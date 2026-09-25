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Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка

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Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 1
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 2
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 3
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 4
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nilufer Yanya
Альбом (сингл)
My Method Actor
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 1
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 2
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 3
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 4
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429196504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nilufer Yanya
Альбом (сингл)
My Method Actor
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Keep On Dancing, Like I Say (I Runaway), Method Actor, Binding, Mutations, Ready For Sun (Touch), Call It Love, Faith's Late, Made Out Of Memory, Just A Western, Wingspan
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep On Dancing, Like I Say (I Runaway), Method Actor, Binding, Mutations, Ready For Sun (Touch), Call It Love, Faith's Late, Made Out Of Memory, Just A Western, Wingspan

Отзывы о товаре Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429196504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nilufer Yanya
Альбом (сингл)
My Method Actor
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Keep On Dancing, Like I Say (I Runaway), Method Actor, Binding, Mutations, Ready For Sun (Touch), Call It Love, Faith's Late, Made Out Of Memory, Just A Western, Wingspan
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep On Dancing, Like I Say (I Runaway), Method Actor, Binding, Mutations, Ready For Sun (Touch), Call It Love, Faith's Late, Made Out Of Memory, Just A Western, Wingspan
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429196504) виниловая пластинка - купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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