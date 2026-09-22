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Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка

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Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 1
Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 2
Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 3
Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 4
Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 5
Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 6
Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 7
Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 4
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 5
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 6
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 7
  • Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727033
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602445554805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Nobody Knows You When You're Down And Out, Golden Ring, Black Magic Woman, Man Of The World, Kerry, After Midnight, Bell Bottom Blues, Key To The Highway, River Of Tears, Rock Me Baby, Believe In Life, Going Down Slow, Layla, Tears In Heaven, Long Distance Call, Bad Boy, Got My Mojo Working
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка

Как и многие другие музыканты, Эрик Клэптон был вынужден отменить несколько концертов в прошлом и этом году из-за пандемии коронавируса и карантина. Чтобы по-прежнему радовать своих поклонников, британский певец и гитарист встретился со своей группой, в состав которой входили басист и бэк-вокалист Натан Ист, барабанщик Стив Гэдд и клавишник Крис Стейнтон, в Коудрей-Хаусе в Западном Суссексе, Англия, чтобы записать то, что изначально планировалось как своего рода продолжение его успешного альбома 1992 года "MTV Unplugged": свой новый концертный альбом "The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions". На этом камерном концерте присутствовали только сами участники, а камеры и записывающее оборудование работали. Группа записала 17 песен для альбома, акустические интерпретации собственных композиций и множество других номеров в стиле блюз, рок и кантри. В альбом вошли оригинальные песни Клэптона, такие как «Layla» и «Tears In Heaven», «After Midnight», «Bell Bottom Blues», «Nobody Knows You When You're Down And Out» и «Key To The Highway», блюзовые стандарты, например, «Rock Me Baby», а также кавер-версии песен, которые оказали влияние на творчество мистера Слоухэнда на протяжении всей его карьеры, например, треки Feetwood Mac «Black Magic Woman» и «Man Of The World» времен Питера Грина. Полный список композиций альбома «The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions» можно найти ниже.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602445554805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Nobody Knows You When You're Down And Out, Golden Ring, Black Magic Woman, Man Of The World, Kerry, After Midnight, Bell Bottom Blues, Key To The Highway, River Of Tears, Rock Me Baby, Believe In Life, Going Down Slow, Layla, Tears In Heaven, Long Distance Call, Bad Boy, Got My Mojo Working
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Как и многие другие музыканты, Эрик Клэптон был вынужден отменить несколько концертов в прошлом и этом году из-за пандемии коронавируса и карантина. Чтобы по-прежнему радовать своих поклонников, британский певец и гитарист встретился со своей группой, в состав которой входили басист и бэк-вокалист Натан Ист, барабанщик Стив Гэдд и клавишник Крис Стейнтон, в Коудрей-Хаусе в Западном Суссексе, Англия, чтобы записать то, что изначально планировалось как своего рода продолжение его успешного альбома 1992 года "MTV Unplugged": свой новый концертный альбом "The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions". На этом камерном концерте присутствовали только сами участники, а камеры и записывающее оборудование работали. Группа записала 17 песен для альбома, акустические интерпретации собственных композиций и множество других номеров в стиле блюз, рок и кантри. В альбом вошли оригинальные песни Клэптона, такие как «Layla» и «Tears In Heaven», «After Midnight», «Bell Bottom Blues», «Nobody Knows You When You're Down And Out» и «Key To The Highway», блюзовые стандарты, например, «Rock Me Baby», а также кавер-версии песен, которые оказали влияние на творчество мистера Слоухэнда на протяжении всей его карьеры, например, треки Feetwood Mac «Black Magic Woman» и «Man Of The World» времен Питера Грина. Полный список композиций альбома «The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions» можно найти ниже.


Теги товара: Поп-музыка
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