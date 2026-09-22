Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка
Как и многие другие музыканты, Эрик Клэптон был вынужден отменить несколько концертов в прошлом и этом году из-за пандемии коронавируса и карантина. Чтобы по-прежнему радовать своих поклонников, британский певец и гитарист встретился со своей группой, в состав которой входили басист и бэк-вокалист Натан Ист, барабанщик Стив Гэдд и клавишник Крис Стейнтон, в Коудрей-Хаусе в Западном Суссексе, Англия, чтобы записать то, что изначально планировалось как своего рода продолжение его успешного альбома 1992 года "MTV Unplugged": свой новый концертный альбом "The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions". На этом камерном концерте присутствовали только сами участники, а камеры и записывающее оборудование работали. Группа записала 17 песен для альбома, акустические интерпретации собственных композиций и множество других номеров в стиле блюз, рок и кантри. В альбом вошли оригинальные песни Клэптона, такие как «Layla» и «Tears In Heaven», «After Midnight», «Bell Bottom Blues», «Nobody Knows You When You're Down And Out» и «Key To The Highway», блюзовые стандарты, например, «Rock Me Baby», а также кавер-версии песен, которые оказали влияние на творчество мистера Слоухэнда на протяжении всей его карьеры, например, треки Feetwood Mac «Black Magic Woman» и «Man Of The World» времен Питера Грина. Полный список композиций альбома «The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions» можно найти ниже.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка