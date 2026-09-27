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Richie Kotzen - Mother Head's Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Richie Kotzen - Mother Head's Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка

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Richie Kotzen - Mother Head&#039;s Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка - фото 1
Richie Kotzen - Mother Head&#039;s Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка - фото 2
Richie Kotzen - Mother Head&#039;s Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Mother Head's Family Reunion
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richie Kotzen - Mother Head&#039;s Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка - фото 1
  • Richie Kotzen - Mother Head&#039;s Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка - фото 2
  • Richie Kotzen - Mother Head&#039;s Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Richie Kotzen - Mother Head's Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0600753984154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Mother Head's Family Reunion
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Socialite, Mother Head's Family Reunion, Where Did Our Love Go, Natural Thing, A Love Divine, Soul To Soul, Reach Out I'll Be There, Testify, Used, A Woman & A Man, Livin' Easy, Cover Me, Wailing Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richie Kotzen - Mother Head's Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка

Mother Head's Family Reunion — альбом Richie Kotzen в жанре рок, выпущенный в 1994 году.

Отзывы о товаре Richie Kotzen - Mother Head's Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0600753984154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Mother Head's Family Reunion
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Socialite, Mother Head's Family Reunion, Where Did Our Love Go, Natural Thing, A Love Divine, Soul To Soul, Reach Out I'll Be There, Testify, Used, A Woman & A Man, Livin' Easy, Cover Me, Wailing Wall
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Mother Head's Family Reunion — альбом Richie Kotzen в жанре рок, выпущенный в 1994 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richie Kotzen - Mother Head's Family Reunion (0600753984154) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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