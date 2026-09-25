Jon Hopkins - Music For Psychedelic Therapy (0887828045815) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
Music For Psychedelic Therapy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727028
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828045815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
Music For Psychedelic Therapy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Welcome, Love Flows Over Us In Prismatic Waves, Deep In The Glowing Heart, Tayos Caves, Ecuador, Ascending, Dawn Sky, Arriving, Sit Around The Fire, Singing Bowl (Ascension)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jon Hopkins - Music For Psychedelic Therapy (0887828045815) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Jon Hopkins / Music For Psychedelic Therapy (2LP) предлагает уникальное погружение в звуковые ландшафты и атмосферные мелодии, создавая пространство для медитации и саморефлексии. Этот альбом был создан с заботой о деталях, в каждой ноте ощущается глубина и текстура, которые делают прослушивание незабываемым. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и открыть для себя мир звукового искусства Jon Hopkins, который идеально подойдет как для домашних прослушиваний, так и для специальных мероприятий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828045815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
Music For Psychedelic Therapy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Welcome, Love Flows Over Us In Prismatic Waves, Deep In The Glowing Heart, Tayos Caves, Ecuador, Ascending, Dawn Sky, Arriving, Sit Around The Fire, Singing Bowl (Ascension)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Jon Hopkins / Music For Psychedelic Therapy (2LP) предлагает уникальное погружение в звуковые ландшафты и атмосферные мелодии, создавая пространство для медитации и саморефлексии. Этот альбом был создан с заботой о деталях, в каждой ноте ощущается глубина и текстура, которые делают прослушивание незабываемым. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и открыть для себя мир звукового искусства Jon Hopkins, который идеально подойдет как для домашних прослушиваний, так и для специальных мероприятий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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