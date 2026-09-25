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Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка

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Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 1
Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 2
Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 3
Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
Cold As Weiss
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 1
  • Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 2
  • Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 3
  • Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727019
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Загружаем...
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Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0674862658763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
Cold As Weiss
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pull Your Pants Up, 5: AM, Where You Are, Big TT's Blues, Steppin', Uncertainty, Keep On Keepin' On, Slip 'N' Slide, This Is Who I Is
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка

Delvon Lamarr Organ Trio, также известное как DLO3, — американская соул-джазовая группа, образованная в Сиэтле в 2015 году. На сегодняшний день группа выпустила два альбома: дебютный "Close But No Cigar" (2018) и его продолжение "I Told You So" (2021). Оба альбома заняли первое место в чарте современной джазовой музыки США и третье место в чарте джазовых альбомов США. Группа описывает свою музыку как "музыку, поднимающую настроение" — "зажигательную смесь соул-джаза 1960-х, изящного новоорлеанского фанка, винтажного инструментального соула и немного эйсид-рок-гитары". И именно это они демонстрируют на своем новом, третьем альбоме "Cold As Weiss", выпущенном в 2022 году. Помимо своего тезки и клавишника Делвона Ламарра, играющего на органе Hammond B-3, и гитариста Джимми Джеймса, в записи альбома впервые принял участие новый барабанщик Дэн Вайс, а также соул-фанк-коллектив The Sextones. Альбом был записан с Лероем Конроем в студии Tupelo House Studio. Джейсон Грей занимался сведением в студии Blue Mallard Studio. В преддверии выхода альбома «Cold As Weiss» трио Delvon Lamarr Organ Trio выпустило первый сингл «Pull Your Pants Up». Лидер группы объясняет: «В каждом туре DLO3 нам в конце концов приходится говорить Джимми Джеймсу, чтобы он подтянул штаны. После того, как нас снова и снова ослепляла его задница, мы решили написать об этом песню!»



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0674862658763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
Cold As Weiss
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pull Your Pants Up, 5: AM, Where You Are, Big TT's Blues, Steppin', Uncertainty, Keep On Keepin' On, Slip 'N' Slide, This Is Who I Is
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Delvon Lamarr Organ Trio, также известное как DLO3, — американская соул-джазовая группа, образованная в Сиэтле в 2015 году. На сегодняшний день группа выпустила два альбома: дебютный "Close But No Cigar" (2018) и его продолжение "I Told You So" (2021). Оба альбома заняли первое место в чарте современной джазовой музыки США и третье место в чарте джазовых альбомов США. Группа описывает свою музыку как "музыку, поднимающую настроение" — "зажигательную смесь соул-джаза 1960-х, изящного новоорлеанского фанка, винтажного инструментального соула и немного эйсид-рок-гитары". И именно это они демонстрируют на своем новом, третьем альбоме "Cold As Weiss", выпущенном в 2022 году. Помимо своего тезки и клавишника Делвона Ламарра, играющего на органе Hammond B-3, и гитариста Джимми Джеймса, в записи альбома впервые принял участие новый барабанщик Дэн Вайс, а также соул-фанк-коллектив The Sextones. Альбом был записан с Лероем Конроем в студии Tupelo House Studio. Джейсон Грей занимался сведением в студии Blue Mallard Studio. В преддверии выхода альбома «Cold As Weiss» трио Delvon Lamarr Organ Trio выпустило первый сингл «Pull Your Pants Up». Лидер группы объясняет: «В каждом туре DLO3 нам в конце концов приходится говорить Джимми Джеймсу, чтобы он подтянул штаны. После того, как нас снова и снова ослепляла его задница, мы решили написать об этом песню!»


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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