Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Delvon Lamarr - Cold As Weiss (coloured) (0674862658763) виниловая пластинка
Delvon Lamarr Organ Trio, также известное как DLO3, — американская соул-джазовая группа, образованная в Сиэтле в 2015 году. На сегодняшний день группа выпустила два альбома: дебютный "Close But No Cigar" (2018) и его продолжение "I Told You So" (2021). Оба альбома заняли первое место в чарте современной джазовой музыки США и третье место в чарте джазовых альбомов США. Группа описывает свою музыку как "музыку, поднимающую настроение" — "зажигательную смесь соул-джаза 1960-х, изящного новоорлеанского фанка, винтажного инструментального соула и немного эйсид-рок-гитары". И именно это они демонстрируют на своем новом, третьем альбоме "Cold As Weiss", выпущенном в 2022 году. Помимо своего тезки и клавишника Делвона Ламарра, играющего на органе Hammond B-3, и гитариста Джимми Джеймса, в записи альбома впервые принял участие новый барабанщик Дэн Вайс, а также соул-фанк-коллектив The Sextones. Альбом был записан с Лероем Конроем в студии Tupelo House Studio. Джейсон Грей занимался сведением в студии Blue Mallard Studio. В преддверии выхода альбома «Cold As Weiss» трио Delvon Lamarr Organ Trio выпустило первый сингл «Pull Your Pants Up». Лидер группы объясняет: «В каждом туре DLO3 нам в конце концов приходится говорить Джимми Джеймсу, чтобы он подтянул штаны. После того, как нас снова и снова ослепляла его задница, мы решили написать об этом песню!»
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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