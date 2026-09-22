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Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка

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Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка - фото 1
Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка - фото 2
Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
Live At Kexp!
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка - фото 1
  • Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка - фото 2
  • Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727018
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Характеристики

Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0674862659661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
Live At Kexp!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Move On Up, Memphis, Stomp, Concussion, I Don't Want To Play That, Tacoma Black Party, Top Going Down, Bottom Going Up
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка

Ограниченный тираж на полупрозрачном оранжевом виниле предназначен только для независимых лейблов. Для поклонников… Booker T & The MGs, The Meters, Soulive, John Patton, Jimmy Smith… Первоначально выпущенный к Дню музыкальных магазинов в 2018 году, он был мгновенно распродан. Трио Delvon Lamarr Organ Trio, возможно, обязано этой сессии KEXP своей известностью с момента её первого показа. С тех пор они заключили контракт с звукозаписывающей компанией, нашли всемирно известного букинг-агента, заключили издательское соглашение, получили международные спонсорские контракты и этой весной отправятся в национальный тур. Эта сессия впервые была выпущена на виниле к Дню музыкальных магазинов 2018 года, став первой полной сессией KEXP, выпущенной на виниле. Теперь она снова доступна на чёрном виниле, CD и кассете. Треки: Move On Up, Memphis, South Leo St. Stomp, Concussion, I Don't Want To Play That, Tacoma Black party, Top Going Down, Bottom Going Up.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0674862659661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delvon Lamarr
Альбом (сингл)
Live At Kexp!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Move On Up, Memphis, Stomp, Concussion, I Don't Want To Play That, Tacoma Black Party, Top Going Down, Bottom Going Up
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Ограниченный тираж на полупрозрачном оранжевом виниле предназначен только для независимых лейблов. Для поклонников… Booker T & The MGs, The Meters, Soulive, John Patton, Jimmy Smith… Первоначально выпущенный к Дню музыкальных магазинов в 2018 году, он был мгновенно распродан. Трио Delvon Lamarr Organ Trio, возможно, обязано этой сессии KEXP своей известностью с момента её первого показа. С тех пор они заключили контракт с звукозаписывающей компанией, нашли всемирно известного букинг-агента, заключили издательское соглашение, получили международные спонсорские контракты и этой весной отправятся в национальный тур. Эта сессия впервые была выпущена на виниле к Дню музыкальных магазинов 2018 года, став первой полной сессией KEXP, выпущенной на виниле. Теперь она снова доступна на чёрном виниле, CD и кассете. Треки: Move On Up, Memphis, South Leo St. Stomp, Concussion, I Don't Want To Play That, Tacoma Black party, Top Going Down, Bottom Going Up.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка - стоимость товара 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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