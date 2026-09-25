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Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка

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Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 1
Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 2
Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 3
Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
The Show: Encore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 1
  • Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 2
  • Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 3
  • Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727017
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602458675801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
The Show: Encore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Heaven, If You Leave Me, Meltdown, Never Grow Up, The Show, You Could Start A Cult, Save My Life, On A Night Like Tonight, Science, Must Be Love, You Could Start A Cult (With Lizzy McAlpine), The Show (With John Legend), Heaven (Live From Electric Picnic), If You Leave Me / Everybody Wants To Rule The World (Live From Electric Picnic), Meltdown (Vevo Extended Play), Save My Life (Live From Electric Picnic), On A Night Like Tonight (Vevo Extended Play), Science (Live From Spotify Studios), Someth
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Niall Horan / The Show: Encore (Limited Translucent Ruby Red Vinyl & Gold Vinyl) (2LP) — это уникальная возможность ощутить всю глубину таланта и страсти ирландского певца Niall Horan. Альбом "The Show: Encore" на ограниченном прозрачном рубиново-красном и золотом виниле — настоящая находка для всех поклонников Niall Horan и коллекционеров виниловых пластинок. Здесь каждая композиция пронизана эмоциями и откровенностью исполнения, позволяющими вам полностью погрузиться в музыку и почувствовать силу каждого слова. Niall Horan — талантливый артист, чьи мелодии и тексты проникают в сердце слушателя. "The Show: Encore" станет истинным кладезем для всех, кто ценит его искренний и мощный вокал, его песни, рассказывающие истории о любви, жизни и самопознании. Приобретение виниловой пластинки Niall Horan / The Show: Encore (Limited Translucent Ruby Red Vinyl & Gold Vinyl) (2LP) — это шанс добавить эту захватывающую эмоциональность ирландского певца в свою коллекцию. Закройте глаза, насладитесь каждой мелодией и позвольте музыке Niall Horan звучать вместе с вашим сердцем.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602458675801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
The Show: Encore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Heaven, If You Leave Me, Meltdown, Never Grow Up, The Show, You Could Start A Cult, Save My Life, On A Night Like Tonight, Science, Must Be Love, You Could Start A Cult (With Lizzy McAlpine), The Show (With John Legend), Heaven (Live From Electric Picnic), If You Leave Me / Everybody Wants To Rule The World (Live From Electric Picnic), Meltdown (Vevo Extended Play), Save My Life (Live From Electric Picnic), On A Night Like Tonight (Vevo Extended Play), Science (Live From Spotify Studios), Someth
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Niall Horan / The Show: Encore (Limited Translucent Ruby Red Vinyl & Gold Vinyl) (2LP) — это уникальная возможность ощутить всю глубину таланта и страсти ирландского певца Niall Horan. Альбом "The Show: Encore" на ограниченном прозрачном рубиново-красном и золотом виниле — настоящая находка для всех поклонников Niall Horan и коллекционеров виниловых пластинок. Здесь каждая композиция пронизана эмоциями и откровенностью исполнения, позволяющими вам полностью погрузиться в музыку и почувствовать силу каждого слова. Niall Horan — талантливый артист, чьи мелодии и тексты проникают в сердце слушателя. "The Show: Encore" станет истинным кладезем для всех, кто ценит его искренний и мощный вокал, его песни, рассказывающие истории о любви, жизни и самопознании. Приобретение виниловой пластинки Niall Horan / The Show: Encore (Limited Translucent Ruby Red Vinyl & Gold Vinyl) (2LP) — это шанс добавить эту захватывающую эмоциональность ирландского певца в свою коллекцию. Закройте глаза, насладитесь каждой мелодией и позвольте музыке Niall Horan звучать вместе с вашим сердцем.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Niall Horan - The Show: Encore (coloured) (0602458675801) виниловая пластинка - по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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