Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка
Группа Architects выпустила свой десятый студийный альбом, готовый к стадионным концертам, под названием "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit", который стал продолжением их прорывного альбома 2021 года "For Those That Wish To Exist", занявшего первое место в британских чартах продаж. Для некоторых достаточно альбома номер один в Великобритании и аншлаговых концертов, чтобы просто повторить успешную формулу. Однако Architects продолжают двигаться вперед. Продюсерами альбома выступили Дэн Сирл и гитарист Джош Миддлтон, а также фронтмен Сэм Картер в студиях Decon's Middle Farm Studios и Brighton Electric Studios, после чего Закк Червини свел его. Группа почувствовала прилив энергии, наконец-то собрався вместе после того, как их предыдущий альбом был в основном записан удаленно из-за ограничений, связанных с COVID-19. В целом, результат получился «немного свободнее, игривее и спонтаннее», — объясняет Сирл.
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