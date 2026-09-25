Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка
"A Bath Full of Ecstasy" - седьмой студийный альбом английской синти-поп группы Hot Chip. Он был выпущен 21 июня 2019 года и был спродюсирован Hot Chip, Филиппом Здаром и Родаидом Макдональдом, что стало первым случаем сотрудничества группы со сторонними продюсерами. Альбому предшествовали синглы "Hungry Child" и "Melody of Love". Это один из последних альбомов, выпущенных с участием Здара - наряду с последним студийным альбомом его группы Cassius "Dreems", выпущенным в тот же день - поскольку он умер за два дня до выхода альбома, 19 июня. Hot Chip - британская музыкальная электронная группа, образованная в Лондоне в 2000 году. В состав группы входят Алексис Тейлор (вокал, клавишные, гитара), Джо Годдард (вокал, синтезатор, перкуссия), Эл Дойл (гитара, вокал), Оуэн Кларк (клавишные) и Феликс Мартин (ударные). Стиль музыки Hot Chip сочетает в себе элементы электро-попа, инди-рока и танцевальной музыки. Группа выпустила несколько альбомов, получивших признание критиков, включая "The Warning" (2006), "Made in the Dark" (2008) и "In Our Heads" (2012). Некоторые из их популярных песен включают "Over and Over", "Ready for the Floor", "One Life Stand" и "Huarache Lights". Hot Chip хвалят за запоминающиеся мелодии, умные тексты и динамичные живые выступления
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