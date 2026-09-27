Edge Of Sanity - Purgatory Afterglow (0196588775512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Purgatory Afterglow
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726987
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588775512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Purgatory Afterglow
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Twilight, Of Darksome Origin, Blood-Colored, Silent, Black Tears, Elegy, Velvet Dreams, Enter Chaos, The Sinner and the Sadne
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Edge Of Sanity - Purgatory Afterglow (0196588775512) виниловая пластинка
Tracklist
- Twilight
- Of Darksome Origin
- Blood-Colored
- Silent
- Black Tears
- Elegy
- Velvet Dreams
- Enter Chaos
- The Sinner and the Sadne
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588775512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Purgatory Afterglow
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Twilight, Of Darksome Origin, Blood-Colored, Silent, Black Tears, Elegy, Velvet Dreams, Enter Chaos, The Sinner and the Sadne
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Tracklist
- Twilight
- Of Darksome Origin
- Blood-Colored
- Silent
- Black Tears
- Elegy
- Velvet Dreams
- Enter Chaos
- The Sinner and the Sadne
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