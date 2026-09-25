50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка
Animal Ambition — пятый студийный альбом американского рэпера 50 Cent. Продюсерами альбома стали 50 Cent (исполнительный), Frank Dukes, Charli Brown Beatz, Swiff D, Shamtrax, Dr. Dre, Dawaun Parker, Mark Batson, Steve Alien, G Rocka, Medi, Jake One, JustHustle, Kyle Justice, Ky Miller, Ty Fyffe, Soul Professa, Nascent, QB. Гостями альбома стали музыканты Yo Gotti, Trey Songz, Kidd Kidd, Jadakiss, Mr. Probz, Guordan Banks, Prodigy, Schoolboy Q и Styles P. Кёртис Дже?ксон (англ. Curtis Jackson; род. 6 июля 1975, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский рэпер, актёр, писатель,боксёрский промоутер и продюсер, известен под своим сценическим псевдонимом 50 Cent (рус. Фи?фти Сент), который переводится как «Пятьдесят центов». Известность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Tryin’ и The Massacre. 50 Cent добился успеха с обоими альбомами, продав более 36 миллионов экземпляров по всему мир. Рождённый в бедном негритянском районе Саут-Джамейка (Куинс, Нью-Йорк), Кёртис Джексон в возрасте 12-ти лет начал торговать кокаином. После того как он бросает торговлю кокаином, чтобы посвятить себя музыкальной карьере, в него стреляют 9 раз в 2000 году. После выхода сборника Guess Who’s Back?, 50 Cent’а замечает Эминем и подписывает с ним контракт в Interscope Records. С помощью Эминема и Dr. Dre, которые продюсировали его, к нему приходит первый главный коммерческий успех: он становится одним из самых продаваемых исполнителей во всём мире. В 2003 году он основывает лейбл G-Unit Records, на который подписывает группу G-Unit, а также сольно её участников — Young Buck, Ллойд Бэнкс и Tony Yayo. 50 Cent имел много конфликтов с другими рэперами, включая Ja Rule, Game, Fat Joe и Rick Ross.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитKraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитFaith No More - King For A Day... Fool For A Lifetime (019029597...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитFreddie Mercury & Montserrat Caballe - Barcelona (0602577404290)...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитPortishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитDaft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитMegadeth - The Sick, The Dying... And The Dead! (0602445124992) ...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитJoe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в Сплит0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитRobin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) вини...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитMike Shinoda - Post Traumatic (0093624851653) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитDeep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитVangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (50217325...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка