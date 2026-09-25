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El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка

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El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 1
El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 2
El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 3
El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
El Michels Affair; Black Thought
Альбом (сингл)
Glorious Game
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 1
  • El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 2
  • El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 3
  • El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726977
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223012910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
El Michels Affair; Black Thought
Альбом (сингл)
Glorious Game
Жанр
Soul
Трек-лист
Grateful (Instrumental), Glorious Game (Instrumental), I'm Still Somehow (Instrumental), Hollow Way (Instrumental), Protocol (Instrumental), The Weather (Instrumental), That Girl (Instrumental), I Would Never (Instrumental), Alone (Instrumental), Miracle (Instrumental), Glorious Game (Reprise) (Instrumental), Alter Ego (Instrumental)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка

Когда Леон Михельс и El Michels Affair выпустили свой первый альбом "Sounding Out The City" в 2005 году, было трудно предсказать, что ждет Михельса и его тогда еще представленный и теперь запатентованный стиль "Cinematic Soul". Теперь, после четырех студийных альбомов, получивших сертификат EMA, и многочисленных трибьют-проектов и ремиксов — и все это в сотрудничестве с крупнейшими именами в индустрии — Мишельс сделал свой звук своей визитной карточкой, каждый проект переносит слушателей в новые места и расширяет границы того, чем он известен. Этот человек — река, а не озеро, и на этот раз он привносит свое золотое прикосновение в мир хип-хопа, закладывая музыкальную основу для одного из величайших рифмов всех времен: Black Thought из The Roots Crew. Выпущенный на Big Crown Records альбом под названием Glorious Game — это замечательный дебютный совместный проект во многих отношениях.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223012910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
El Michels Affair; Black Thought
Альбом (сингл)
Glorious Game
Жанр
Soul
Трек-лист
Grateful (Instrumental), Glorious Game (Instrumental), I'm Still Somehow (Instrumental), Hollow Way (Instrumental), Protocol (Instrumental), The Weather (Instrumental), That Girl (Instrumental), I Would Never (Instrumental), Alone (Instrumental), Miracle (Instrumental), Glorious Game (Reprise) (Instrumental), Alter Ego (Instrumental)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Когда Леон Михельс и El Michels Affair выпустили свой первый альбом "Sounding Out The City" в 2005 году, было трудно предсказать, что ждет Михельса и его тогда еще представленный и теперь запатентованный стиль "Cinematic Soul". Теперь, после четырех студийных альбомов, получивших сертификат EMA, и многочисленных трибьют-проектов и ремиксов — и все это в сотрудничестве с крупнейшими именами в индустрии — Мишельс сделал свой звук своей визитной карточкой, каждый проект переносит слушателей в новые места и расширяет границы того, чем он известен. Этот человек — река, а не озеро, и на этот раз он привносит свое золотое прикосновение в мир хип-хопа, закладывая музыкальную основу для одного из величайших рифмов всех времен: Black Thought из The Roots Crew. Выпущенный на Big Crown Records альбом под названием Glorious Game — это замечательный дебютный совместный проект во многих отношениях.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


El Michels Affair; Black Thought - Glorious Game (coloured) (0349223012910) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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