Fields Of The Nephilim - Dawnrazor (coloured) (0607618270216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fields Of The Nephilim
Альбом (сингл)
Dawnrazor
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 726975
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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618270216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fields Of The Nephilim
Альбом (сингл)
Dawnrazor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro (The Harmonica Man), Slow Kill, Volcane (Mr. Jealousy Has Returned), Vet for the Insane, Dust, Reanimator, Dawnrazor, The Sequel, Preacher Man, C2.Power, Blue Water, Laura II, Secrets, The Tower
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fields Of The Nephilim - Dawnrazor (coloured) (0607618270216) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro (The Harmonica Man), Slow Kill, Volcane (Mr. Jealousy Has Returned), Vet for the Insane, Dust, Reanimator, Dawnrazor, The Sequel, Preacher Man, C2.Power, Blue Water, Laura II, Secrets, The Tower
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618270216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fields Of The Nephilim
Альбом (сингл)
Dawnrazor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro (The Harmonica Man), Slow Kill, Volcane (Mr. Jealousy Has Returned), Vet for the Insane, Dust, Reanimator, Dawnrazor, The Sequel, Preacher Man, C2.Power, Blue Water, Laura II, Secrets, The Tower
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro (The Harmonica Man), Slow Kill, Volcane (Mr. Jealousy Has Returned), Vet for the Insane, Dust, Reanimator, Dawnrazor, The Sequel, Preacher Man, C2.Power, Blue Water, Laura II, Secrets, The Tower
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Fields Of The Nephilim - Dawnrazor (coloured) (0607618270216) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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