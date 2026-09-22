Top.Mail.Ru
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 1
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 2
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 3
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 4
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 5
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 6
Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Effloresce
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 1
  • Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 2
  • Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 3
  • Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 4
  • Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 5
  • Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 6
  • Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726974
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618023508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Effloresce
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Am The Morning, Catalyst, One Day All This Could Be Yours, Massive Bereavement, Rinsed, You Wish, Remember Where You Are, Amputee, Unravel, Women Who Love Men Who Love Drugs, Saturday Morning Breakfast Show, Long Forgotten
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка

2LP - Лимитированное издание, винил желто-красного цвета с вихревым рисунком. Компания Beggars Arkive объявляет о переиздании на виниле потрясающего дебютного альбома Oceansize 2003 года Effloresce. Двенадцать треков альбома сочетают в себе мерцающие, атмосферные звуковые ландшафты с настойчивыми барабанами и фирменной гипнотической атакой трех гитар, которая вывела их в авангард так называемой «новой прогрессивной революции» 2000-х годов. Перекликаясь с масштабными инструментальными композициями Mogwai, рок-экспериментализмом Jane's Addiction и звуковым натиском My Bloody Valentine, Oceansize достигли новых высот грандиозной, эфирной и совершенно захватывающей музыки. Участники Oceansize познакомились во время учебы в Солфордском университете. В 1999 году они самостоятельно выпустили свой первый EP Amputee за которым последовал EP A Very Still Moment, прежде чем подписать контракт с Beggars Banquet в 2000 году. В 2002 году они выпустили EP Relapse на этом же лейбле, продюсером которого выступил один из их кумиров, Тим Смит из Cardiacs. Треки с этих EP, такие как Amputee и Saturday Morning Breakfast Show, вошли в их дебютный альбом. Effloresce — что означает «взрываться или словно распускаться в цветок» — был первоначально выпущен 29 сентября 2003 года. Все треки были записаны и спродюсированы Крисом Шелдоном (Foo Fighters, Feeder) весной/летом 2003 года. Альбом включает синглы Catalyst Remember Where You Are и One Day All Could be Yours, а также треки Long Forgotten и Massive Bereavement в которых звучат завораживающие струнные партии в исполнении дуэта виолончели, скрипки и альта Мартина и Кимберли Маккаррик.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618023508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Effloresce
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Am The Morning, Catalyst, One Day All This Could Be Yours, Massive Bereavement, Rinsed, You Wish, Remember Where You Are, Amputee, Unravel, Women Who Love Men Who Love Drugs, Saturday Morning Breakfast Show, Long Forgotten
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
2LP - Лимитированное издание, винил желто-красного цвета с вихревым рисунком. Компания Beggars Arkive объявляет о переиздании на виниле потрясающего дебютного альбома Oceansize 2003 года Effloresce. Двенадцать треков альбома сочетают в себе мерцающие, атмосферные звуковые ландшафты с настойчивыми барабанами и фирменной гипнотической атакой трех гитар, которая вывела их в авангард так называемой «новой прогрессивной революции» 2000-х годов. Перекликаясь с масштабными инструментальными композициями Mogwai, рок-экспериментализмом Jane's Addiction и звуковым натиском My Bloody Valentine, Oceansize достигли новых высот грандиозной, эфирной и совершенно захватывающей музыки. Участники Oceansize познакомились во время учебы в Солфордском университете. В 1999 году они самостоятельно выпустили свой первый EP Amputee за которым последовал EP A Very Still Moment, прежде чем подписать контракт с Beggars Banquet в 2000 году. В 2002 году они выпустили EP Relapse на этом же лейбле, продюсером которого выступил один из их кумиров, Тим Смит из Cardiacs. Треки с этих EP, такие как Amputee и Saturday Morning Breakfast Show, вошли в их дебютный альбом. Effloresce — что означает «взрываться или словно распускаться в цветок» — был первоначально выпущен 29 сентября 2003 года. Все треки были записаны и спродюсированы Крисом Шелдоном (Foo Fighters, Feeder) весной/летом 2003 года. Альбом включает синглы Catalyst Remember Where You Are и One Day All Could be Yours, а также треки Long Forgotten и Massive Bereavement в которых звучат завораживающие струнные партии в исполнении дуэта виолончели, скрипки и альта Мартина и Кимберли Маккаррик.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...