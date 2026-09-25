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Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка

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Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 1
Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 2
Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 3
Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 4
Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 5
Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 6
Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 6
  • Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726972
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981700144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Primal Fear, Chainbreaker, Silver & Gold, Promised Land, Formula One, Dollars, Nine Lives, Tears of Rage, Speedking, Battalions Of Hate, Running In The Dust, Thunderdome, Breaker (Accept Cover), Chainbreaker (Live), Running In The Dust (Live)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка

В сотрудничестве с Nuclear Blast, Metalville открывает сундук с сокровищами в рамках серии Nuclear Blast Archive Series, переиздавая давно вышедшие из печати лучшие релизы из каталога Nuclear Blast, пользующиеся большим спросом у поклонников и коллекционеров, на этот раз — хитовый альбом Primal Fear 1998 года…. День, навсегда изменивший немецкий метал: 2 февраля 1998 года вышел дебютный альбом German Metal Commandos «Primal Fear» — первая работа высокомотивированной группы опытных метал-музыкантов. Энергия, страсть, ярость, убежденность: по сей день этот альбом остается манифестом метала, неопровержимым доказательством того, что всегда нужно следовать своему сердцу. Новая немецкая сталь: такие треки, как «Chainbreaker», «Running In The Dust» и «Tears Of Rage», сочетают в себе архетипичное звучание метала восьмидесятых с современной мощью продюсирования и необузданным мастерством музыкантов. Гитара Тома Науманна, бас-гитара Мэта Синнера и мощная игра на барабанах Клауса Сперлинга, и все это в исполнении виртуоза вокала Ральфа Шееперса: Primal Fear пришли, увидели и победили. Переиздание этого классического альбома выходит в формате Deluxe Edition с расширенным буклетом, редкими фотографиями, аннотациями и тремя бонусными треками.

Отзывы о товаре Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981700144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Primal Fear, Chainbreaker, Silver & Gold, Promised Land, Formula One, Dollars, Nine Lives, Tears of Rage, Speedking, Battalions Of Hate, Running In The Dust, Thunderdome, Breaker (Accept Cover), Chainbreaker (Live), Running In The Dust (Live)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
В сотрудничестве с Nuclear Blast, Metalville открывает сундук с сокровищами в рамках серии Nuclear Blast Archive Series, переиздавая давно вышедшие из печати лучшие релизы из каталога Nuclear Blast, пользующиеся большим спросом у поклонников и коллекционеров, на этот раз — хитовый альбом Primal Fear 1998 года…. День, навсегда изменивший немецкий метал: 2 февраля 1998 года вышел дебютный альбом German Metal Commandos «Primal Fear» — первая работа высокомотивированной группы опытных метал-музыкантов. Энергия, страсть, ярость, убежденность: по сей день этот альбом остается манифестом метала, неопровержимым доказательством того, что всегда нужно следовать своему сердцу. Новая немецкая сталь: такие треки, как «Chainbreaker», «Running In The Dust» и «Tears Of Rage», сочетают в себе архетипичное звучание метала восьмидесятых с современной мощью продюсирования и необузданным мастерством музыкантов. Гитара Тома Науманна, бас-гитара Мэта Синнера и мощная игра на барабанах Клауса Сперлинга, и все это в исполнении виртуоза вокала Ральфа Шееперса: Primal Fear пришли, увидели и победили. Переиздание этого классического альбома выходит в формате Deluxe Edition с расширенным буклетом, редкими фотографиями, аннотациями и тремя бонусными треками.
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Отзывы


Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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