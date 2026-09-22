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Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка

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Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 1
Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 2
Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 3
Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 4
Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
For Emma, Forever Ago
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 1
  • Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 2
  • Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 3
  • Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 4
  • Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726970
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Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0656605211510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
For Emma, Forever Ago
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Flume, Lump Sum, Skinny Love, The Wolves (Act I And II), Blindsided, Creature Fear, Team, For Emma, tacks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка

Дебютный альбом Bon Iver, "For Emma, ??Forever Ago", произвел настоящий фурор в кругах критиков после того, как предварительный релиз альбома и впечатляющие выступления на фестивале CMJ в октябре 2007 года привлекли к нему внимание. «Нью-Йорк Таймс» назвала его «неотразимым», а Pitchfork в своей первой рецензии отметил «рекомендуется». Для тех, кто сидит дома в своих домиках, пришло время услышать историю и, что более важно, музыку. Bon Iver (произносится как «бон ивер»; по-французски «добрая зима», намеренно написано с ошибкой) — это приветствие, праздник и чувство. Это новое заявление от артиста, который развивается и закладывает фундамент для того, что обещает стать долгой карьерой. Для Эммы «Forever Ago» знаменует собой дебют такой серии песен. В целом, пластинка последовательно цельна и остается сосредоточенной вокруг определенной эстетики, продиктованной временем и местом, для которого она была записана. Джастин Вернон, движущая сила Bon Iver, кажется, довел свои границы до абсолютного предела, сумев вырваться из любых заранее заданных или завершенных форм. Это не было запланировано. Целью было впасть в спячку. С наступлением зимы Вернон переехал в уединенную хижину в лесах северо-западного Висконсина. Он прожил там в одиночестве три месяца, проводя дни за колкой дров и другими работами на участке. В это время уединения постепенно сформировалось новое, смелое и раскованное музыкальное направление. Дни постепенно превратились в ночи, наполненные двенадцатичасовыми сессиями звукозаписи, прерываемыми лишь поездками на тракторе в сосновый лес за пилой и дровами или заснеженными восходами солнца высоко в загоне для оленей. Все его личные переживания, чувство безнадежности, душевная боль, тоска, любовь, потеря и чувство вины, накопившиеся за последние шесть лет, внезапно нашли отражение в песнях.

Отзывы о товаре Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0656605211510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
For Emma, Forever Ago
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Flume, Lump Sum, Skinny Love, The Wolves (Act I And II), Blindsided, Creature Fear, Team, For Emma, tacks
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Bon Iver, "For Emma, ??Forever Ago", произвел настоящий фурор в кругах критиков после того, как предварительный релиз альбома и впечатляющие выступления на фестивале CMJ в октябре 2007 года привлекли к нему внимание. «Нью-Йорк Таймс» назвала его «неотразимым», а Pitchfork в своей первой рецензии отметил «рекомендуется». Для тех, кто сидит дома в своих домиках, пришло время услышать историю и, что более важно, музыку. Bon Iver (произносится как «бон ивер»; по-французски «добрая зима», намеренно написано с ошибкой) — это приветствие, праздник и чувство. Это новое заявление от артиста, который развивается и закладывает фундамент для того, что обещает стать долгой карьерой. Для Эммы «Forever Ago» знаменует собой дебют такой серии песен. В целом, пластинка последовательно цельна и остается сосредоточенной вокруг определенной эстетики, продиктованной временем и местом, для которого она была записана. Джастин Вернон, движущая сила Bon Iver, кажется, довел свои границы до абсолютного предела, сумев вырваться из любых заранее заданных или завершенных форм. Это не было запланировано. Целью было впасть в спячку. С наступлением зимы Вернон переехал в уединенную хижину в лесах северо-западного Висконсина. Он прожил там в одиночестве три месяца, проводя дни за колкой дров и другими работами на участке. В это время уединения постепенно сформировалось новое, смелое и раскованное музыкальное направление. Дни постепенно превратились в ночи, наполненные двенадцатичасовыми сессиями звукозаписи, прерываемыми лишь поездками на тракторе в сосновый лес за пилой и дровами или заснеженными восходами солнца высоко в загоне для оленей. Все его личные переживания, чувство безнадежности, душевная боль, тоска, любовь, потеря и чувство вины, накопившиеся за последние шесть лет, внезапно нашли отражение в песнях.
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