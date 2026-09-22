Gotan Project - La Revancha Del Tango (3760038140129) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
La Revancha Del Tango
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726959
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Характеристики
Бренд
Ya Basta!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ya Basta!
Barcode
[3760038140129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
La Revancha Del Tango
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Queremos Oaz, Epoca, Chunga's Revenge, Triptico, Santa Maria, Una Musica Brutal, El Capitalismo Foraneo, Last Tango In Paris, La Del Ruso, Vuelvo Al Sur
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gotan Project - La Revancha Del Tango (3760038140129) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queremos Oaz, Epoca, Chunga's Revenge, Triptico, Santa Maria, Una Musica Brutal, El Capitalismo Foraneo, Last Tango In Paris, La Del Ruso, Vuelvo Al Sur
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Бренд
Ya Basta!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ya Basta!
Barcode
[3760038140129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
La Revancha Del Tango
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Queremos Oaz, Epoca, Chunga's Revenge, Triptico, Santa Maria, Una Musica Brutal, El Capitalismo Foraneo, Last Tango In Paris, La Del Ruso, Vuelvo Al Sur
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Израиль
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queremos Oaz, Epoca, Chunga's Revenge, Triptico, Santa Maria, Una Musica Brutal, El Capitalismo Foraneo, Last Tango In Paris, La Del Ruso, Vuelvo Al Sur
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Gotan Project - La Revancha Del Tango (3760038140129) виниловая пластинка - по цене 5630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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