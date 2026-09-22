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Ava Max - Don't Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ava Max - Don't Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка

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Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 1
Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 2
Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 3
Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ava Max
Альбом (сингл)
Don't Click Play
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 1
  • Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 2
  • Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 3
  • Ava Max - Don&#039;t Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726954
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678595172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ava Max
Альбом (сингл)
Don't Click Play
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Click Play, How Can I Dance, Lovin' Myself, My Ex, Wet, Hot American Dream, Take My Call, Know Somebody, Lost Your Faith, Fight For Me, B10 Skin In The Game, B11 World's Smallest Violin, B12 Catch My Breath
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ava Max - Don't Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка

Ava Max официально вступила в свою самую бесстрашную эру, которую определяют брутальная честность, стойкость и непревзойденная поп-музыка. От пережившей разбитое сердце до иконы любви к себе, она не просто вернулась, она смелее, чем когда-либо, со своим третьим полноформатным альбомом Don't Click Play. В этой работе вы можете услышать женщину, принимающую свою силу и вступающую в роль артистки, которой она всегда была предназначена. Это не просто альбом, это декларация. Проект был создан во времена разбитого сердца, предательства и личного переосмысления, и это видно. Она вернулась в студию не для того, чтобы избежать боли, а чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Ava говорит: «Но весь этот альбом был сделан, чтобы доказать, что люди неправы». С Don't Click Play она не просто отодвигает повествование — она выбивает дверь. Это сыро, это личное, это Ava, которую все хотят. Она выжимает максимум.

Отзывы о товаре Ava Max - Don't Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678595172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ava Max
Альбом (сингл)
Don't Click Play
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Click Play, How Can I Dance, Lovin' Myself, My Ex, Wet, Hot American Dream, Take My Call, Know Somebody, Lost Your Faith, Fight For Me, B10 Skin In The Game, B11 World's Smallest Violin, B12 Catch My Breath
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Ava Max официально вступила в свою самую бесстрашную эру, которую определяют брутальная честность, стойкость и непревзойденная поп-музыка. От пережившей разбитое сердце до иконы любви к себе, она не просто вернулась, она смелее, чем когда-либо, со своим третьим полноформатным альбомом Don't Click Play. В этой работе вы можете услышать женщину, принимающую свою силу и вступающую в роль артистки, которой она всегда была предназначена. Это не просто альбом, это декларация. Проект был создан во времена разбитого сердца, предательства и личного переосмысления, и это видно. Она вернулась в студию не для того, чтобы избежать боли, а чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Ava говорит: «Но весь этот альбом был сделан, чтобы доказать, что люди неправы». С Don't Click Play она не просто отодвигает повествование — она выбивает дверь. Это сыро, это личное, это Ava, которую все хотят. Она выжимает максимум.
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