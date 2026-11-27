Various Artists - Trip-Hop Legends (Box) (3596974380462) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Trip-Hop Legends (Box) (3596974380462) виниловая пластинка
Трип-хоп (англ. trip-hop) — музыкальный стиль, возникший в начале 1990-х годов в Великобритании и пик популярности которого пришёлся на середину-конец 1990-х годов. Термин трип-хоп впервые был использован в июне 1994 года журналистом Энди Пэмбертом из британского музыкального журнала Mixmag для описания вышедшего в 1993 году сингла DJ Shadow "In/Flux" и прочих записей лейбла Mo’Wax. Трип-хоп-музыка совмещает в себе элементы различных музыкальных жанров — смесь экспериментального хип-хопа, джаза, даба, рока, соула и некоторых других элементов. Для трип-хопа характерен довольно медленный темп, в аранжировке — отчётливые партии ритм-блока и баса, а также использование семплов старых композиций (преимущественно джазовых, соул и эстрадных). Кроме того, для трип-хопа характерна общая мрачная депрессивная окрашенность. Широко используется речитатив, произносимый приглушённым голосом или даже шёпотом. Из исполнителей в первую очередь следует отметить группы Massive Attack и Portishead из Бристоля (отсюда возникло другое название стиля — бристольская волна или бристольский саунд), Tricky (также родившегося в Бристоле), и лейбл MoWax (ранний DJ Shadow, UNKLE и т. д.). Современные исполнители зачастую используют элементы трип-хопа в сочетании с различными стилями: синтипоп (Goldfrapp, Jay-Jay Johanson, Kerli, IAMX), альтернативный рок (Garbage), дрим-поп (Hungry Lucy). "Trip-Hop Legends" - тройной сборник от компании Wagram Music, в котором собраны культовые звезды трип-хопа.
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