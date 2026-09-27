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Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка

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Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paris In Love
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726946
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973642868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paris In Love
Жанр
Шансон
Трек-лист
Jacques Brel - Quand On N'a Que L'Amour, Claude Nougaro - Le Cin?ma, Serge Gainsbourg - L'eau A La Bouche, Nicole Croisille - C'est Peut Etre L'amour, Jean-Claude Pascal - Nous Les Amoureux, Yves Montand - Trois Petites Notes De Musique, Jacques Douai - Notre Amour, ?dith Piaf - La Vie En Rose
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Esprit Robert Doisneau
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка

Известный во всем мире фотограф Робер Дуано точно передал на своих фотографиях душу Парижа. Откройте для себя коллекцию на цветном виниле Esprit Robert Doisneau, музыка которой ассоциируется с его знаменитыми фотографиями. Песни о любви в исполнении знаменитых французских певцов в очередном выпуске Collection Robert Doisneau лейбла Wagram.



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973642868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paris In Love
Жанр
Шансон
Трек-лист
Jacques Brel - Quand On N'a Que L'Amour, Claude Nougaro - Le Cin?ma, Serge Gainsbourg - L'eau A La Bouche, Nicole Croisille - C'est Peut Etre L'amour, Jean-Claude Pascal - Nous Les Amoureux, Yves Montand - Trois Petites Notes De Musique, Jacques Douai - Notre Amour, ?dith Piaf - La Vie En Rose
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Esprit Robert Doisneau
Страна производитель
Франция
Описание
Известный во всем мире фотограф Робер Дуано точно передал на своих фотографиях душу Парижа. Откройте для себя коллекцию на цветном виниле Esprit Robert Doisneau, музыка которой ассоциируется с его знаменитыми фотографиями. Песни о любви в исполнении знаменитых французских певцов в очередном выпуске Collection Robert Doisneau лейбла Wagram.


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) виниловая пластинка - купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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