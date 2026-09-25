Описание товара A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка

A-ha выпустят новый студийный альбом True North в октябре. Группа время от времени чешет затылки и ищет способ создать новую музыку, но это нелегко. Еще в 2017 году (при обсуждении его альбома Waaktaar & Zoe) Пол Ваактаар-Савой сказал, что “a-ha существует уже очень давно, и у него много противоречивых амбиций”. Первоначальная идея True North заключалась в том, чтобы Мортен Харкет, Пол Ваактаар-Савой и Магне Фурухольмен записали студийную сессию вживую, а затем сняли ее на пленку, но в конечном итоге проект превратился в постановку с норвежским оркестром Arctic Philharmonic. Помимо альбома, записанного с оркестром, есть также фильм режиссера Стиана Андерсена, в котором группа записывает песни в течение 2021 года в Буде, норвежском городе, расположенном в 90 км за Полярным кругом. Магне описывает альбом и фильм как “письмо от а-ха, из-за полярного круга, стихотворение с крайнего севера Норвегии с новой музыкой”, - говорит Магне. Говорят, что песни на альбоме проникнуты “чувством места и глубокой связью с тем, как мы взаимодействуем с окружающей средой. a-ha в их самом откровенном виде”. На пластинке 12 треков, шесть из которых написаны Полом, а шесть - Магне.