A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка
A-ha выпустят новый студийный альбом True North в октябре. Группа время от времени чешет затылки и ищет способ создать новую музыку, но это нелегко. Еще в 2017 году (при обсуждении его альбома Waaktaar & Zoe) Пол Ваактаар-Савой сказал, что “a-ha существует уже очень давно, и у него много противоречивых амбиций”. Первоначальная идея True North заключалась в том, чтобы Мортен Харкет, Пол Ваактаар-Савой и Магне Фурухольмен записали студийную сессию вживую, а затем сняли ее на пленку, но в конечном итоге проект превратился в постановку с норвежским оркестром Arctic Philharmonic. Помимо альбома, записанного с оркестром, есть также фильм режиссера Стиана Андерсена, в котором группа записывает песни в течение 2021 года в Буде, норвежском городе, расположенном в 90 км за Полярным кругом. Магне описывает альбом и фильм как “письмо от а-ха, из-за полярного круга, стихотворение с крайнего севера Норвегии с новой музыкой”, - говорит Магне. Говорят, что песни на альбоме проникнуты “чувством места и глубокой связью с тем, как мы взаимодействуем с окружающей средой. a-ha в их самом откровенном виде”. На пластинке 12 треков, шесть из которых написаны Полом, а шесть - Магне.
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Теги товара: New Wave
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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