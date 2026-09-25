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OST - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка

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OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 1
OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 2
OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 3
OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 4
OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 5
OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 6
OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 7
OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726918
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Загружаем...
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Загружаем...
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OST - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Intro, Aaron Meets Michael, Halloween Theme, Laurie's Theme, Aaron and Dana Enter Laurie's Compound, Laurie's Past, Prison Montage, Laurie Breaks Down, Karen's Flashback, Lumpy Explores Crash, Micheal Kills, Hawkins Arrives at Crash Site, Dana's in the Shower, The Story of Judith's Death, The Gas Station, Michael Kills Again, Gas Station Aftermath, The Shape Returns, The Boogeyman, The Shape Kills, Hawkins Called to Babysitter's House, Laurie Sees the Shape, Babysitter Aftermath, Sartain Meets L
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка

2LP - Лимитированное делюкс-издание на двойном виниле цвета «костяной белый с оранжевыми брызгами». Расширенная версия альбома «Halloween» включает 24 ранее не издававшихся трека и поставляется в комплекте с совершенно новым оформлением от Криса Бильхаймера и эксклюзивным постером размером 24 ? 36 дюймов, разработанным Creepy Duck. Саундтреки Джона Карпентера к последней трилогии «Хэллоуин», созданные совместно с его постоянными соавторами Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом ознаменовали возвращение легендарного режиссера и композитора к написанию музыки для кино после почти двух десятилетий перерыва. Фильмы «Хэллоуин» (2018), «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022) были сняты Дэвидом Гордоном Грином который привлек Карпентера на ранней стадии подготовки к съемкам, в конечном итоге пригласив его в качестве исполнительного продюсера и композитора саундтреков к трилогии. Теперь, впервые, лейбл Sacred Bones Records с которым Карпентер сотрудничал долгое время, выпускает расширенное делюксовое издание саундтрека к фильму «Хэллоуин заканчивается» на двух виниловых пластинках. Фильм «Хэллоуин» 2018 года превзошёл все самые смелые ожидания всех, кто принимал в нём участие. На тот момент он собрал самую большую кассу в истории Blumhouse и в истории франшизы «Хэллоуин». Было неизбежно, что вскоре будут сняты два сиквела, «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается». Грин согласился стать режиссёром обоих фильмов, но он не хотел предполагать, что Джон Коди и Дэниел вернутся к написанию музыки к ним. «Я никогда ничего не принимаю как должное, — говорит он. — Поэтому я надеюсь, что у них остались хорошие впечатления. Я знаю, что нам было весело работать над проектом, но никогда не знаешь, сколько времени, финансовых интересов и всего остального у людей. Реалии заключения сделок, кинопроизводства, не всегда проходят гладко. Но никаких проблем не возникло. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Как нам это осуществить? Давайте сделаем это снова». Дважды». Расширенная версия фильма «Хэллоуин» включает 24 ранее не издававшихся музыкальных фрагмента, а также совершенно новые иллюстрации от Криса Бильхаймера и эксклюзивный постер размером 24 ? 36 дюймов, разработанный Creepy Duck.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Intro, Aaron Meets Michael, Halloween Theme, Laurie's Theme, Aaron and Dana Enter Laurie's Compound, Laurie's Past, Prison Montage, Laurie Breaks Down, Karen's Flashback, Lumpy Explores Crash, Micheal Kills, Hawkins Arrives at Crash Site, Dana's in the Shower, The Story of Judith's Death, The Gas Station, Michael Kills Again, Gas Station Aftermath, The Shape Returns, The Boogeyman, The Shape Kills, Hawkins Called to Babysitter's House, Laurie Sees the Shape, Babysitter Aftermath, Sartain Meets L
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
2LP - Лимитированное делюкс-издание на двойном виниле цвета «костяной белый с оранжевыми брызгами». Расширенная версия альбома «Halloween» включает 24 ранее не издававшихся трека и поставляется в комплекте с совершенно новым оформлением от Криса Бильхаймера и эксклюзивным постером размером 24 ? 36 дюймов, разработанным Creepy Duck. Саундтреки Джона Карпентера к последней трилогии «Хэллоуин», созданные совместно с его постоянными соавторами Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом ознаменовали возвращение легендарного режиссера и композитора к написанию музыки для кино после почти двух десятилетий перерыва. Фильмы «Хэллоуин» (2018), «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022) были сняты Дэвидом Гордоном Грином который привлек Карпентера на ранней стадии подготовки к съемкам, в конечном итоге пригласив его в качестве исполнительного продюсера и композитора саундтреков к трилогии. Теперь, впервые, лейбл Sacred Bones Records с которым Карпентер сотрудничал долгое время, выпускает расширенное делюксовое издание саундтрека к фильму «Хэллоуин заканчивается» на двух виниловых пластинках. Фильм «Хэллоуин» 2018 года превзошёл все самые смелые ожидания всех, кто принимал в нём участие. На тот момент он собрал самую большую кассу в истории Blumhouse и в истории франшизы «Хэллоуин». Было неизбежно, что вскоре будут сняты два сиквела, «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается». Грин согласился стать режиссёром обоих фильмов, но он не хотел предполагать, что Джон Коди и Дэниел вернутся к написанию музыки к ним. «Я никогда ничего не принимаю как должное, — говорит он. — Поэтому я надеюсь, что у них остались хорошие впечатления. Я знаю, что нам было весело работать над проектом, но никогда не знаешь, сколько времени, финансовых интересов и всего остального у людей. Реалии заключения сделок, кинопроизводства, не всегда проходят гладко. Но никаких проблем не возникло. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Как нам это осуществить? Давайте сделаем это снова». Дважды». Расширенная версия фильма «Хэллоуин» включает 24 ранее не издававшихся музыкальных фрагмента, а также совершенно новые иллюстрации от Криса Бильхаймера и эксклюзивный постер размером 24 ? 36 дюймов, разработанный Creepy Duck.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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