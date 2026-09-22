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It's A Beautiful Day - It's A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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It's A Beautiful Day - It's A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка

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It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 1
It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 2
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It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 4
It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
It's A Beautiful Day
Альбом (сингл)
It's A Beautiful Day
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 1
  • It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 2
  • It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 3
  • It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 4
  • It&#039;s A Beautiful Day - It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726911
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Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428094413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
It's A Beautiful Day
Альбом (сингл)
It's A Beautiful Day
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
White Bird, Hot Summer Day, Wasted Union Blues, Girl With No Eyes, Bombay Calling, Bulgaria, Time Is
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара It's A Beautiful Day - It's A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка

Он это сделал или нет? «Да!» — с абсолютной убежденностью восклицают самые преданные поклонники «It's A Beautiful Day». По их мнению, виртуозный органист Джон Лорд виновен в том, что при создании хита Deep Purple «Child In Time» позаимствовал элементы архаичной индийской карри-приправы из «Bombay Calling». Клавишник воспринял это спокойно и, с типичной для британцев сдержанностью, показал себя восхищенным поклонником группы. И не без причины, ведь группа с неприметным названием в своем дебютном альбоме полностью переворачивает с ног на голову инструментальную динамику хиппи-стиля. Они предпочитают скрипку в качестве сольного инструмента обычной гитаре, позволяют тихим, интенсивным органным тонам врезаться в мрачные звуковые ландшафты и, как в «Wasted Union Blues», очищают барабанные перепонки грязными звуками усилителя. Однако в основе звучания по-прежнему лежит скрипичное, идеально гармонированное вокальное дуэтное звучание с его жизнерадостными ритмичными партиями, блаженно греющееся в летнем зное время в стиле «цветочной силы». Спокойный, но с отчетливо воинственным ядром, пронизанным духом нонконформизма, этот альбом воплощает собой подлинный фрагмент музыкальной социальной истории бурных 60-х.

Отзывы о товаре It's A Beautiful Day - It's A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428094413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
It's A Beautiful Day
Альбом (сингл)
It's A Beautiful Day
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
White Bird, Hot Summer Day, Wasted Union Blues, Girl With No Eyes, Bombay Calling, Bulgaria, Time Is
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Он это сделал или нет? «Да!» — с абсолютной убежденностью восклицают самые преданные поклонники «It's A Beautiful Day». По их мнению, виртуозный органист Джон Лорд виновен в том, что при создании хита Deep Purple «Child In Time» позаимствовал элементы архаичной индийской карри-приправы из «Bombay Calling». Клавишник воспринял это спокойно и, с типичной для британцев сдержанностью, показал себя восхищенным поклонником группы. И не без причины, ведь группа с неприметным названием в своем дебютном альбоме полностью переворачивает с ног на голову инструментальную динамику хиппи-стиля. Они предпочитают скрипку в качестве сольного инструмента обычной гитаре, позволяют тихим, интенсивным органным тонам врезаться в мрачные звуковые ландшафты и, как в «Wasted Union Blues», очищают барабанные перепонки грязными звуками усилителя. Однако в основе звучания по-прежнему лежит скрипичное, идеально гармонированное вокальное дуэтное звучание с его жизнерадостными ритмичными партиями, блаженно греющееся в летнем зное время в стиле «цветочной силы». Спокойный, но с отчетливо воинственным ядром, пронизанным духом нонконформизма, этот альбом воплощает собой подлинный фрагмент музыкальной социальной истории бурных 60-х.
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