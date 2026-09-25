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Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка

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Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка - фото 1
Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Free Nelson Mandoomjazz
Альбом (сингл)
Awakening Of A Capital
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка - фото 1
  • Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Free Nelson Mandoomjazz
Альбом (сингл)
Awakening Of A Capital
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunn Ra))), The Stars Unseen, The Land Of Heat And Greed, Poking The Bear, The Pillars Of Dagon, Erich Zann, Slay The Light, Beneath The Sea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunn Ra))), The Stars Unseen, The Land Of Heat And Greed, Poking The Bear, The Pillars Of Dagon, Erich Zann, Slay The Light, Beneath The Sea

Отзывы о товаре Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Free Nelson Mandoomjazz
Альбом (сингл)
Awakening Of A Capital
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunn Ra))), The Stars Unseen, The Land Of Heat And Greed, Poking The Bear, The Pillars Of Dagon, Erich Zann, Slay The Light, Beneath The Sea
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunn Ra))), The Stars Unseen, The Land Of Heat And Greed, Poking The Bear, The Pillars Of Dagon, Erich Zann, Slay The Light, Beneath The Sea
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Free Nelson Mandoomjazz - Awakening Of A Capital (5060197760700) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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