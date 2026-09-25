Free Nelson Mandoomjazz - The Organ Grinder (5060197761011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Free Nelson Mandoomjazz
Альбом (сингл)
The Organ Grinder
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 726903
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Free Nelson Mandoomjazz
Альбом (сингл)
The Organ Grinder
Жанр
Jazz
Трек-лист
Open The Gate, You Are Old, Father William, Funambule, The Woods, Calcutta Cutie, Lora, Bicycle Day, Inferno Pt. 1, Shapeshifter, Always Go Left In The Maze, Om
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Free Nelson Mandoomjazz - The Organ Grinder (5060197761011) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Open The Gate, You Are Old, Father William, Funambule, The Woods, Calcutta Cutie, Lora, Bicycle Day, Inferno Pt. 1, Shapeshifter, Always Go Left In The Maze, Om
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Free Nelson Mandoomjazz
Альбом (сингл)
The Organ Grinder
Жанр
Jazz
Трек-лист
Open The Gate, You Are Old, Father William, Funambule, The Woods, Calcutta Cutie, Lora, Bicycle Day, Inferno Pt. 1, Shapeshifter, Always Go Left In The Maze, Om
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Open The Gate, You Are Old, Father William, Funambule, The Woods, Calcutta Cutie, Lora, Bicycle Day, Inferno Pt. 1, Shapeshifter, Always Go Left In The Maze, Om
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Free Nelson Mandoomjazz - The Organ Grinder (5060197761011) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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