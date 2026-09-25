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OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка

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OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 1
OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 2
OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 3
OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 4
OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 5
OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Archive 81
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Archive 81 (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726870
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083179140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Archive 81
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Archive 81 – Titles, The Visser Ritual, Tape Cleaning, Losing Track Of Time, Jess Opens Up, Journey To The Compound, The Greenstone Totem, Dan's First Lucid Dream, Otherside, Song Of The Otherworld, Someone Is In There, S?ance, Cameras, Dan's Theme, Tamara's Opera, I Need To Find Her, The Ritual Space Recreated, Stay Out, Archive 81 - Credits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка

LP - Черный винил. В плотном конверте с корешком и двусторонним печатным вкладышем. Зловещая музыка Бена Солсбери и Джеффа Барроу к сверхъестественному хоррору Netflix «Архив 81». Бен Солсбери и Джефф Барроу известны своими саундтреками к получившим премию Айвора Новелло фильмам « Ex Machina » и « Devs », а также к таким проектам, как « Annihilation », « Free Fire », « HANNA » и многим другим. Вдохновленный популярным одноименным подкастом, «Архив 81» рассказывает о жизни мужчины, который находит видеокассеты с приключениями таинственной женщины в еще более загадочном многоквартирном доме. То, что казалось обычной работой, превращается в кошмар, когда странное существо, лишившее женщину жизни в прошлом, похоже, нашло путь к нему через 25 лет.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083179140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Archive 81
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Archive 81 – Titles, The Visser Ritual, Tape Cleaning, Losing Track Of Time, Jess Opens Up, Journey To The Compound, The Greenstone Totem, Dan's First Lucid Dream, Otherside, Song Of The Otherworld, Someone Is In There, S?ance, Cameras, Dan's Theme, Tamara's Opera, I Need To Find Her, The Ritual Space Recreated, Stay Out, Archive 81 - Credits
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
LP - Черный винил. В плотном конверте с корешком и двусторонним печатным вкладышем. Зловещая музыка Бена Солсбери и Джеффа Барроу к сверхъестественному хоррору Netflix «Архив 81». Бен Солсбери и Джефф Барроу известны своими саундтреками к получившим премию Айвора Новелло фильмам « Ex Machina » и « Devs », а также к таким проектам, как « Annihilation », « Free Fire », « HANNA » и многим другим. Вдохновленный популярным одноименным подкастом, «Архив 81» рассказывает о жизни мужчины, который находит видеокассеты с приключениями таинственной женщины в еще более загадочном многоквартирном доме. То, что казалось обычной работой, превращается в кошмар, когда странное существо, лишившее женщину жизни в прошлом, похоже, нашло путь к нему через 25 лет.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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