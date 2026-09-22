OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Mirror: Men Against Fire
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726869
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083116039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Mirror: Men Against Fire
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sleep, Moving Out, Roach Nest, Setting The Eagle Free, Nightmare, Other Dreamers, Smelling Reality, Estate, Escape, Awakening, Understanding, See Everything, Dream Reality, Men Against Fire
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка
Бен Солсбери и Джефф Барроу возвращаются, чтобы написать музыку к новому эпизоду «Men Against Fire» из высоко оцененного третьего сезона сенсационного сериала Чарли Брукера «Черное зеркало». Продолжая развивать свой неповторимый стиль, продемонстрированный в получившей премию Ivor Novello музыке к фильму «Ex Machina», а также в готовящемся к выходу «Freefre», работа Солсбери и Барроу над этим релизом снова представляет совершенно уникальное звучание, сочетающее синтезаторы со струнными оркестрами, создавая саундтрек, который одновременно красиво и жутко дополняет эпизод.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMadonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитYes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитGarbarek; Jarrett; Danielsson; Christensen - Belonging (06025274...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка
Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083116039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Mirror: Men Against Fire
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sleep, Moving Out, Roach Nest, Setting The Eagle Free, Nightmare, Other Dreamers, Smelling Reality, Estate, Escape, Awakening, Understanding, See Everything, Dream Reality, Men Against Fire
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Бен Солсбери и Джефф Барроу возвращаются, чтобы написать музыку к новому эпизоду «Men Against Fire» из высоко оцененного третьего сезона сенсационного сериала Чарли Брукера «Черное зеркало». Продолжая развивать свой неповторимый стиль, продемонстрированный в получившей премию Ivor Novello музыке к фильму «Ex Machina», а также в готовящемся к выходу «Freefre», работа Солсбери и Барроу над этим релизом снова представляет совершенно уникальное звучание, сочетающее синтезаторы со струнными оркестрами, создавая саундтрек, который одновременно красиво и жутко дополняет эпизод.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка - по цене 4000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка