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Бен Солсбери и Джефф Барроу возвращаются, чтобы написать музыку к новому эпизоду «Men Against Fire» из высоко оцененного третьего сезона сенсационного сериала Чарли Брукера «Черное зеркало». Продолжая развивать свой неповторимый стиль, продемонстрированный в получившей премию Ivor Novello музыке к фильму «Ex Machina», а также в готовящемся к выходу «Freefre», работа Солсбери и Барроу над этим релизом снова представляет совершенно уникальное звучание, сочетающее синтезаторы со струнными оркестрами, создавая саундтрек, который одновременно красиво и жутко дополняет эпизод.

Бен Солсбери и Джефф Барроу возвращаются, чтобы написать музыку к новому эпизоду «Men Against Fire» из высоко оцененного третьего сезона сенсационного сериала Чарли Брукера «Черное зеркало». Продолжая развивать свой неповторимый стиль, продемонстрированный в получившей премию Ivor Novello музыке к фильму «Ex Machina», а также в готовящемся к выходу «Freefre», работа Солсбери и Барроу над этим релизом снова представляет совершенно уникальное звучание, сочетающее синтезаторы со струнными оркестрами, создавая саундтрек, который одновременно красиво и жутко дополняет эпизод.

OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка - по цене 4000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.