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Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный купить с доставкой в Москве
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Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный

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Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 1
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 2
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 3
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 4
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 5
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 6
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 7
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 8
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 9
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 10
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 11
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 12
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 13
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 14
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 15
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, НЕРА фильтр, телескопическая трубка, пылесборник, шланг, ручка шланга, насадки, инструкция
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
460
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 1
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 2
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 3
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 4
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 5
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 6
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 7
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 8
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 9
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 10
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 11
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 12
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 13
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 14
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 15
  • Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726857
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, НЕРА фильтр, телескопическая трубка, пылесборник, шланг, ручка шланга, насадки, инструкция
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
1 тканевый (многоразовый) пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
460
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
8

Описание товара Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный

Пылесос Samsung VC20M253AWR/EV с высокой силой всасывания поможет эффективно справляться с поддержанием чистоты. Сбор мусора осуществляется в мешок объемом 2.5 литра. Фильтр стандарта HEPA тщательно задерживает частицы пыли и аллергены. Колеса с прорезиненным покрытием и ручка гарантируют простое перемещение пылесоса. Стальная телескопическая трубка легко регулируется по высоте. В комплекте с Samsung VC20M253AWR/EV поставляются универсальная комбинированная насадка для напольных покрытий, насадка для твердых покрытий, щетка для сбора шерсти и волос, компактная насадка 2 в 1. Сетевой кабель имеет длину 6 метров и сматывается нажатием кнопки на корпусе.

Отзывы о товаре Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, НЕРА фильтр, телескопическая трубка, пылесборник, шланг, ручка шланга, насадки, инструкция
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
1 тканевый (многоразовый) пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
460
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Пылесос Samsung VC20M253AWR/EV с высокой силой всасывания поможет эффективно справляться с поддержанием чистоты. Сбор мусора осуществляется в мешок объемом 2.5 литра. Фильтр стандарта HEPA тщательно задерживает частицы пыли и аллергены. Колеса с прорезиненным покрытием и ручка гарантируют простое перемещение пылесоса. Стальная телескопическая трубка легко регулируется по высоте. В комплекте с Samsung VC20M253AWR/EV поставляются универсальная комбинированная насадка для напольных покрытий, насадка для твердых покрытий, щетка для сбора шерсти и волос, компактная насадка 2 в 1. Сетевой кабель имеет длину 6 метров и сматывается нажатием кнопки на корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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