Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, НЕРА фильтр, телескопическая трубка, пылесборник, шланг, ручка шланга, насадки, инструкция
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 726857
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, НЕРА фильтр, телескопическая трубка, пылесборник, шланг, ручка шланга, насадки, инструкция
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
1 тканевый (многоразовый) пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
460
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
8
Описание товара Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный
Пылесос Samsung VC20M253AWR/EV с высокой силой всасывания поможет эффективно справляться с поддержанием чистоты. Сбор мусора осуществляется в мешок объемом 2.5 литра. Фильтр стандарта HEPA тщательно задерживает частицы пыли и аллергены. Колеса с прорезиненным покрытием и ручка гарантируют простое перемещение пылесоса. Стальная телескопическая трубка легко регулируется по высоте. В комплекте с Samsung VC20M253AWR/EV поставляются универсальная комбинированная насадка для напольных покрытий, насадка для твердых покрытий, щетка для сбора шерсти и волос, компактная насадка 2 в 1. Сетевой кабель имеет длину 6 метров и сматывается нажатием кнопки на корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21A0SB
-
В наличииЦена 6 770 руб.1693 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 6 840 руб.1710 руб. в СплитПылесос Samsung VC20M255AWB/EV
-
В наличииЦена 7 110 руб.1778 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт
-
В наличииЦена 7 110 руб.1778 руб. в СплитПылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG
-
В наличииЦена 7 110 руб.1778 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный
-
В наличииЦена 7 160 руб.1790 руб. в СплитПылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт
-
В наличииЦена 7 160 руб.1790 руб. в СплитПылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, че...
-
В наличииЦена 7 180 руб.1795 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 180...
-
В наличииЦена 7 200 руб.1800 руб. в СплитПылесос Rondell RDE-2054 2000Вт красный/черный
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M2110SB (VC18M2110SB/EV)
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M31A0HP
Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, НЕРА фильтр, телескопическая трубка, пылесборник, шланг, ручка шланга, насадки, инструкция
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
1 тканевый (многоразовый) пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
460
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Пылесос Samsung VC20M253AWR/EV с высокой силой всасывания поможет эффективно справляться с поддержанием чистоты. Сбор мусора осуществляется в мешок объемом 2.5 литра. Фильтр стандарта HEPA тщательно задерживает частицы пыли и аллергены. Колеса с прорезиненным покрытием и ручка гарантируют простое перемещение пылесоса. Стальная телескопическая трубка легко регулируется по высоте. В комплекте с Samsung VC20M253AWR/EV поставляются универсальная комбинированная насадка для напольных покрытий, насадка для твердых покрытий, щетка для сбора шерсти и волос, компактная насадка 2 в 1. Сетевой кабель имеет длину 6 метров и сматывается нажатием кнопки на корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Samsung VC20M253AWR/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, красный