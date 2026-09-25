Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160)
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Характеристики
Описание товара Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160)
Сварочный аппарат инверторный STEHER VR-160Сварочный инверторный аппарат STEHER 160 А, VR-160 обладает минимальным весом в серии. Это обеспечено небольшим инверторным блоком. Такой аппарат удобно использовать для небольших швов и кратковременных сварочных работ любой сложности. Прочный металлический корпус и удобный ремень облегчают транспортировку. Есть плавная регулировка. Минималистичная панель управления оснащена самым необходимым. Это позволяет быстро настроить параметры под конкретный тип и диаметр электродов. IGBT в сравнении со стандартной технологией обеспечивает следующие преимущества: плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне;малое потребление электроэнергии,высокий КПД;простота работы и высокое качество сварного шва;сварка различных металлов;меньшее количество силовых элементов (при той же мощности).Преимущества STEHER VR-160 Современные технологии: IGBT, MOSFET;Жесткий корпус;Небольшой расход энергии;Встроенная защита от перегрузок.
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Теги товара: ручные дуговые mma
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