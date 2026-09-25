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Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) купить с доставкой в Москве
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Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556)

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Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 1
Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 2
Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 3
Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 4
Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 5
Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 6
Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 1
  • Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 2
  • Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 3
  • Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 4
  • Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 5
  • Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 6
  • Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726842
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Количество предметов, шт
1 шт
Материал
Тер­мо­пла­стич­ный по­ли­уре­тан ар­ми­ро­ван­ный по­ли­а­ми­дом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х5
Вес, г.
200

Описание товара Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556)

Профессиональный инструмент из прочных и высококачественных материалов, подходит для многочисленных вариантов использования: Установка окон, шкафов, дверей, бытовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, столешниц, мебели и многого другого! Безопасный подъем тяжелых предметов (например холодильников, шкафов) для доступа под ними. Экономьте время благодаря возможностям пневмоклиньев ЗУБР Применение: Незаменимы для: 1.Аварийного открывания дверей в автомобиле без повреждения ЛК покрытия 2.Настройки/ регулировки дверей, окон, створок 3.Выравнивания больших конструкций по уровню 4.При перемещении и установке мебели 5.Установке оконных конструкций

Отзывы о товаре Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Количество предметов, шт
1 шт
Материал
Тер­мо­пла­стич­ный по­ли­уре­тан ар­ми­ро­ван­ный по­ли­а­ми­дом
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный инструмент из прочных и высококачественных материалов, подходит для многочисленных вариантов использования: Установка окон, шкафов, дверей, бытовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, столешниц, мебели и многого другого! Безопасный подъем тяжелых предметов (например холодильников, шкафов) для доступа под ними. Экономьте время благодаря возможностям пневмоклиньев ЗУБР Применение: Незаменимы для: 1.Аварийного открывания дверей в автомобиле без повреждения ЛК покрытия 2.Настройки/ регулировки дверей, окон, створок 3.Выравнивания больших конструкций по уровню 4.При перемещении и установке мебели 5.Установке оконных конструкций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - этот товар вы можете купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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