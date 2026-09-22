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Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG10SDA10TE) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG10SDA10TE)

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Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 10TB (MG10SDA10TE) - фото 1
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 10TB (MG10SDA10TE) - фото 2
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Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 10TB (MG10SDA10TE) - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
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  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 10TB (MG10SDA10TE) - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 10TB (MG10SDA10TE) - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 10TB (MG10SDA10TE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726838
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
650

Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG10SDA10TE)

Внутренний жесткий диск Toshiba с объемом 10 Тб создан для тех, кому важна действительно солидная емкость хранения. Форм-фактор 3.5 дюйма позволяет с легкостью установить его в большинство системных блоков и серверов. Интерфейс SAS обеспечивает стабильную и быструю передачу данных, а буферная память в 512 Мб помогает работать с большими файлами и справляться с интенсивными нагрузками. Скорость вращения 7200 об/мин гарантирует быстрый доступ к информации. Время наработки на отказ 2 000 000 часов говорит о высокой надёжности накопителя — он не подведёт при круглосуточной эксплуатации. Такое сочетание характеристик оценят те, для кого важна скорость, объем и долговечность.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG10SDA10TE)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренний жесткий диск Toshiba с объемом 10 Тб создан для тех, кому важна действительно солидная емкость хранения. Форм-фактор 3.5 дюйма позволяет с легкостью установить его в большинство системных блоков и серверов. Интерфейс SAS обеспечивает стабильную и быструю передачу данных, а буферная память в 512 Мб помогает работать с большими файлами и справляться с интенсивными нагрузками. Скорость вращения 7200 об/мин гарантирует быстрый доступ к информации. Время наработки на отказ 2 000 000 часов говорит о высокой надёжности накопителя — он не подведёт при круглосуточной эксплуатации. Такое сочетание характеристик оценят те, для кого важна скорость, объем и долговечность.


Теги товара: 10 тб
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Отзывы


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