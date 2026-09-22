Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG10SDA10TE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG10SDA10TE)
Внутренний жесткий диск Toshiba с объемом 10 Тб создан для тех, кому важна действительно солидная емкость хранения. Форм-фактор 3.5 дюйма позволяет с легкостью установить его в большинство системных блоков и серверов. Интерфейс SAS обеспечивает стабильную и быструю передачу данных, а буферная память в 512 Мб помогает работать с большими файлами и справляться с интенсивными нагрузками. Скорость вращения 7200 об/мин гарантирует быстрый доступ к информации. Время наработки на отказ 2 000 000 часов говорит о высокой надёжности накопителя — он не подведёт при круглосуточной эксплуатации. Такое сочетание характеристик оценят те, для кого важна скорость, объем и долговечность.
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Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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