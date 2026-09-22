Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)
SSD накопитель Kingston представляет собой надежное и производительное решение для хранения данных, ориентированное на пользователей, которым важна высокая скорость и надежность. Этот SSD обладает форм-фактором M.2 2280 и поддерживает современный интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает максимальную скорость чтения до 4500 МБайт/с и скорость записи до 400 МБайт/с. Съемный диск имеет объем 240 Гб и произведен с использованием надежной флэш-памяти типа TLC, которая обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и долговечностью. Kingston SSD отличается высоким ресурсом записи, составляющим 175 Тб (TBW), что позволяет без опасений подвергать его интенсивным рабочим нагрузкам. Показатель времени наработки на отказ равен 2 000 000 часов, что говорит о высокой надежности и продолжительном сроке службы устройства. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики благодаря передовым технологиям Kingston. Энергопотребление составляет всего 4,09 Вт, что способствует экономии электроэнергии и меньшему тепловыделению. Произведенный в Китае, SSD Kingston подходит для широкого круга пользователей, от геймеров до профессионалов, нуждающихся в быстродействующей системе хранения данных.
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