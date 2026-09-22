Накопитель SSD Kingston Enterprise 480GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/480G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
800
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Энергопотребление
5.77
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726828
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
800
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
5.77
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Kingston Enterprise 480GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/480G)
Накопитель SSD Kingston Enterprise 480GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/480G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 350 ТБ, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 150 руб.4038 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
-
В наличииЦена 16 640 руб.4160 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)
-
В наличииЦена 16 770 руб.4193 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 560 руб.4390 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
-
В наличииЦена 17 880 руб.4470 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 310 руб.4578 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
-
В наличииЦена 18 310 руб.4578 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 390 руб.4598 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L1TBM28H...
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
800
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
5.77
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Kingston Enterprise 480GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/480G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 350 ТБ, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 350 ТБ, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Накопитель SSD Kingston Enterprise 480GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/480G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston Enterprise 480GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/480G)