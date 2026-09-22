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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU)

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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 1
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 2
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 3
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 4
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 5
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 6
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 7
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 8
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 1
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 2
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 3
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 4
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 5
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 6
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 7
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 8
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726818
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.67

Описание товара Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU)

Блок питания GamerStorm PN750М PN750M — это новый источник питания, соответствующий новейшим стандартам Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1. Благодаря выделенным портам 12В-2x6, 5 EPS/PCIe PN750M обеспечивает стабильное питание широкого спектра современных мощных компонентов. Благодаря возможности обеспечивать удвоенную общую мощность системы в течение 0,1 мс случайные скачки напряжения никогда не будут проблемой. PN750M обеспечит стабильное питание устаревших ПК и ПК следующего поколения. ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ Блок питания сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта 80 Plus Gold и обеспечивает 90%-процентную энергоэффективность при типичных нагрузках. Благодаря использованию основного японского электролитического конденсатора, активного PFC, full Bridge SRC LLC и топологии постоянного тока PN750M может поддерживать время ожидания до ? 16 мс при нагрузке в 80%. Оснащенный высококачественным кабелем 12 В-2x6 с медным сердечником, устойчивым к температуре 105C, 16AWG, PN750M обеспечивает мощность до 450 Вт для современных графических процессоров. PN750M поставляется с кабелями в оплетке! Это достойное дополнение к премиальному дизайну данной модели. PN750M оснащен динамическим 120-миллиметровым вентилятором FDB, скорость вращения которого регулируется в зависимости от потребностей блока питания в охлаждении. Защитные свойства В стандартную комплектацию PN750D входит множество всесторонних средств защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания GamerStorm PN750М PN750M — это новый источник питания, соответствующий новейшим стандартам Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1. Благодаря выделенным портам 12В-2x6, 5 EPS/PCIe PN750M обеспечивает стабильное питание широкого спектра современных мощных компонентов. Благодаря возможности обеспечивать удвоенную общую мощность системы в течение 0,1 мс случайные скачки напряжения никогда не будут проблемой. PN750M обеспечит стабильное питание устаревших ПК и ПК следующего поколения. ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ Блок питания сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта 80 Plus Gold и обеспечивает 90%-процентную энергоэффективность при типичных нагрузках. Благодаря использованию основного японского электролитического конденсатора, активного PFC, full Bridge SRC LLC и топологии постоянного тока PN750M может поддерживать время ожидания до ? 16 мс при нагрузке в 80%. Оснащенный высококачественным кабелем 12 В-2x6 с медным сердечником, устойчивым к температуре 105C, 16AWG, PN750M обеспечивает мощность до 450 Вт для современных графических процессоров. PN750M поставляется с кабелями в оплетке! Это достойное дополнение к премиальному дизайну данной модели. PN750M оснащен динамическим 120-миллиметровым вентилятором FDB, скорость вращения которого регулируется в зависимости от потребностей блока питания в охлаждении. Защитные свойства В стандартную комплектацию PN750D входит множество всесторонних средств защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Отзывы


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