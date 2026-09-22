Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2)
Корпус Deepcool – это стильное, функциональное и универсальное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он представляет собой типоразмер Midi-Tower, подходящий для большинства игровых и профессиональных конфигураций. С весом 8,8 кг корпус обладает прочной конструкцией, обеспечивающей надежную защиту комплектующих. Поддержка процессорных кулеров высотой до 176 мм и видеокарт длиной до 410 мм позволяет установить мощные компоненты для требовательных задач. Корпус оснащен современным ARGB-подсветкой, которая создаст уникальную атмосферу и подчеркнет стиль вашего устройства. Подсветку можно легко синхронизировать с другой периферией для получения гармоничного визуального эффекта. Внутри корпуса предусмотрено место для установки 2 накопителей формата 2,5 дюйма и 2 накопителей 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно пространства для ваших данных и программ. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, улучшая циркуляцию воздуха и способствуя лучшему охлаждению системы. Deepcool предлагает пользователю 7 слотов расширения, что открывает широкие возможности для модернизации системы. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат включает mini-ITX, ATX и mATX, что дает значительную свободу выбора компонентов. Хотя корпус не комплектуется встроенным блоком питания и кард-ридером, он поставляется с тремя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы и поддержание оптимальной температуры для всех компонентов. Корпус от бренда Deepcool станет надежным фундаментом для вашего проекта, предлагая отличное сочетание дизайна, функциональности и качества.
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