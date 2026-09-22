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Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2)

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Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 1
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 2
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 3
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 4
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 5
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 6
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 7
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 8
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 9
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 10
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 11
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 12
Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 1
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 2
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 3
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 4
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 5
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 6
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 7
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 8
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 9
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 10
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 11
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 12
  • Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726816
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
437х235х501 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, 1x USB Gen2 Тип-C, аудио\микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2)

Корпус Deepcool – это стильное, функциональное и универсальное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он представляет собой типоразмер Midi-Tower, подходящий для большинства игровых и профессиональных конфигураций. С весом 8,8 кг корпус обладает прочной конструкцией, обеспечивающей надежную защиту комплектующих. Поддержка процессорных кулеров высотой до 176 мм и видеокарт длиной до 410 мм позволяет установить мощные компоненты для требовательных задач. Корпус оснащен современным ARGB-подсветкой, которая создаст уникальную атмосферу и подчеркнет стиль вашего устройства. Подсветку можно легко синхронизировать с другой периферией для получения гармоничного визуального эффекта. Внутри корпуса предусмотрено место для установки 2 накопителей формата 2,5 дюйма и 2 накопителей 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно пространства для ваших данных и программ. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, улучшая циркуляцию воздуха и способствуя лучшему охлаждению системы. Deepcool предлагает пользователю 7 слотов расширения, что открывает широкие возможности для модернизации системы. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат включает mini-ITX, ATX и mATX, что дает значительную свободу выбора компонентов. Хотя корпус не комплектуется встроенным блоком питания и кард-ридером, он поставляется с тремя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы и поддержание оптимальной температуры для всех компонентов. Корпус от бренда Deepcool станет надежным фундаментом для вашего проекта, предлагая отличное сочетание дизайна, функциональности и качества.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
437х235х501 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, 1x USB Gen2 Тип-C, аудио\микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool – это стильное, функциональное и универсальное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он представляет собой типоразмер Midi-Tower, подходящий для большинства игровых и профессиональных конфигураций. С весом 8,8 кг корпус обладает прочной конструкцией, обеспечивающей надежную защиту комплектующих. Поддержка процессорных кулеров высотой до 176 мм и видеокарт длиной до 410 мм позволяет установить мощные компоненты для требовательных задач. Корпус оснащен современным ARGB-подсветкой, которая создаст уникальную атмосферу и подчеркнет стиль вашего устройства. Подсветку можно легко синхронизировать с другой периферией для получения гармоничного визуального эффекта. Внутри корпуса предусмотрено место для установки 2 накопителей формата 2,5 дюйма и 2 накопителей 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно пространства для ваших данных и программ. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, улучшая циркуляцию воздуха и способствуя лучшему охлаждению системы. Deepcool предлагает пользователю 7 слотов расширения, что открывает широкие возможности для модернизации системы. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат включает mini-ITX, ATX и mATX, что дает значительную свободу выбора компонентов. Хотя корпус не комплектуется встроенным блоком питания и кард-ридером, он поставляется с тремя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы и поддержание оптимальной температуры для всех компонентов. Корпус от бренда Deepcool станет надежным фундаментом для вашего проекта, предлагая отличное сочетание дизайна, функциональности и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool CG580 4F V2 без БП (R-CG580-BKADA4-G-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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