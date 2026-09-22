Кулер Deepcool AG500 WH ARGB V2 (R-AG500-WHAMMN-GJD)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AG500 WH ARGB V2 (R-AG500-WHAMMN-GJD)
Кулер для процессора Deepcool AG500 WH ARGB V2 ГЕНИАЛЬНОСТЬ В ДИЗАЙНЕ Узнаваемый дизайн матричного стека ребер DeepCool выполнен в темно-черном покрытии и показывает превосходное соотношение цены и качества. В сочетании с уникальной верхней крышкой ARGB и минималистичным полупрозрачным логотипом AG500 WH ARGB V2 обеспечивает беспрецедентный и уникальный световой эффект. ТЕХНОЛОГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ДВУНАПРАВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ Благодаря оптимизации внутренней капиллярной структуры и впрыску точного количества жидкости тепловая трубка обеспечивает наилучшую эффективность рассеивания тепла независимо от того, находится ли охладитель в вертикальном или горизонтальном корпусе. Это идеальное соотношение обеспечивает высокоэффективный фазовый переход по всей тепловой трубке и обеспечивает более низкое тепловое сопротивление в широком диапазоне TDP. ЯРКИЙ, ТИХИЙ И СПОСОБНЫЙ Получите лучшее из обоих миров с помощью точно настроенного 120-мм вентилятора ARGB PWM, разработанного для оптимального баланса между максимальной производительностью под нагрузкой и бесшумной эффективностью в режиме ожидания. Высокоэффективен с сильным статическим давлением для быстрой передачи тепла по всему радиатору. ПРОСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УСТАНОВКА Входящий в комплект цельнометаллический монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки, гарантируя надлежащий контакт и одинаковое давление на платформах Intel и AMD.
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