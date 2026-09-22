Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB (RX9070XT CL 16G)

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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726806
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Видеокарта ASRock с графическим процессором Radeon RX 9070 XT представляет собой мощное решение для современных геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Разработанная на базе новейшего технологического процесса AMD, она обеспечивает максимальную эффективность и производительность.
Эта видеокарта поддерживает интерфейс PCI-E 5.0, что гарантирует высочайшую скорость передачи данных, идеально подходящую для новейших игровых и профессиональных приложений. С объемом видеопамяти 16 Гб GDDR6 и частотой видеопамяти 20000 МГц, ASRock обеспечит плавную работу и быструю обработку сложных графических задач.
Устройство поддерживает подключение до четырех мониторов, позволяя создать многоэкранные конфигурации с максимальным разрешением 7680x4320, что открывает возможности для невероятно четкой и детализированной картинки. Разъемы HDMI и DisplayPort обеспечивают универсальность и совместимость с различными современными дисплеями.
Частота графического процессора в 2400 МГц и разрядность шины памяти 256 bit делают эту видеокарту отличным выбором для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей. Система активного охлаждения гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках.
Видеокарта ASRock, произведенная в Китае, является идеальным сочетанием инноваций и надежности для тех, кто хочет идти в ногу с новейшими технологиями в мире компьютерной графики.
Видеокарта ASRock с графическим процессором Radeon RX 9070 XT представляет собой мощное решение для современных геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Разработанная на базе новейшего технологического процесса AMD, она обеспечивает максимальную эффективность и производительность.
Эта видеокарта поддерживает интерфейс PCI-E 5.0, что гарантирует высочайшую скорость передачи данных, идеально подходящую для новейших игровых и профессиональных приложений. С объемом видеопамяти 16 Гб GDDR6 и частотой видеопамяти 20000 МГц, ASRock обеспечит плавную работу и быструю обработку сложных графических задач.
Устройство поддерживает подключение до четырех мониторов, позволяя создать многоэкранные конфигурации с максимальным разрешением 7680x4320, что открывает возможности для невероятно четкой и детализированной картинки. Разъемы HDMI и DisplayPort обеспечивают универсальность и совместимость с различными современными дисплеями.
Частота графического процессора в 2400 МГц и разрядность шины памяти 256 bit делают эту видеокарту отличным выбором для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей. Система активного охлаждения гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках.
Видеокарта ASRock, произведенная в Китае, является идеальным сочетанием инноваций и надежности для тех, кто хочет идти в ногу с новейшими технологиями в мире компьютерной графики.
Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB (RX9070XT CL 16G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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