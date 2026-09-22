Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO)
Видеокарта ASRock, произведенная в Китае, представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для современных геймеров и профессионалов, требующих максимальной производительности. Эта модель оснащена передовым графическим процессором Intel Arc B580 и изготовлена по 5-нанометровому техпроцессу, что гарантирует высокую эффективность и производительность. Ключевые характеристики видеокарты включают в себя интерфейс PCI-E 4.0, который обеспечивает высокий уровень пропускной способности и совместимость с современными материнскими платами. Видеопамять объемом 12 Гб типа GDDR6 работает на частоте 19000 МГц, в сочетании с разрядностью шины памяти 192 bit, что способствует быстродействию и способности обрабатывать сложные графические задачи. Активное охлаждение видеокарты обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках, что особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивной работы с графикой и видео. С поддержкой до четырех мониторов и максимальным разрешением 7680x4320, эта видеокарта способна обеспечить впечатляющую визуализацию и четкость изображения. Частота графического процессора достигает 2740 МГц, что позволяет устройству справляться с самыми требовательными приложениями и играми. Несмотря на высокую производительность, видеокарта имеет стандартную конструкцию, не относясь к низкопрофильным моделям, что делает ее подходящей для установки в большинство стандартных корпусов ПК.
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