Top.Mail.Ru
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 1
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 2
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 3
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 4
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 5
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 6
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 7
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 8
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 9
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 10
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 1
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 2
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 3
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 4
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 5
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 6
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 7
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 8
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 9
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 10
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726782
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, кг.
2.98

Описание товара Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB

Блок питания Formula от AeroCool — это надежное и мощное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную и эффективную работу всех компонентов системы. С мощностью 850 Вт этот БП подходит для современных высокопроизводительных компьютеров, включая игровые и рабочие станции. Блок питания имеет сертификат эффективности 80 PLUS Gold, что гарантирует высокий КПД и сниженное энергопотребление, минимизируя потери и тепловыделение. Разработанный в форм-факторе ATX, он легко интегрируется в большинство стандартных корпусов для настольных компьютеров. Система охлаждения представлена активным вентилятором, который поддерживает оптимальную рабочую температуру даже при максимальных нагрузках. Хотя блок питания Formula не оснащен модульными кабелями, его кабельная организация обеспечивает подключение всех необходимых компонентов. Для подключения видеокарт предусмотрены три 6+2 pin разъема, что позволяет использовать мощные графические решения. Для питания материнской платы имеется разъем 20+4 pin, а на процессор подаются две линии 4+4 pin, обеспечивающие дополнительную гибкость и поддержку требовательных процессоров. Блок питания также оснащен восемью SATA разъемами, что позволяет подключать множество накопителей и других периферийных устройств. Страна производства — Китай, что говорит о доступной цене в сочетании с высоким качеством исполнения от надежного бренда AeroCool. Блок питания Formula — это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, надежности и эффективности для своего персонального компьютера.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula от AeroCool — это надежное и мощное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную и эффективную работу всех компонентов системы. С мощностью 850 Вт этот БП подходит для современных высокопроизводительных компьютеров, включая игровые и рабочие станции. Блок питания имеет сертификат эффективности 80 PLUS Gold, что гарантирует высокий КПД и сниженное энергопотребление, минимизируя потери и тепловыделение. Разработанный в форм-факторе ATX, он легко интегрируется в большинство стандартных корпусов для настольных компьютеров. Система охлаждения представлена активным вентилятором, который поддерживает оптимальную рабочую температуру даже при максимальных нагрузках. Хотя блок питания Formula не оснащен модульными кабелями, его кабельная организация обеспечивает подключение всех необходимых компонентов. Для подключения видеокарт предусмотрены три 6+2 pin разъема, что позволяет использовать мощные графические решения. Для питания материнской платы имеется разъем 20+4 pin, а на процессор подаются две линии 4+4 pin, обеспечивающие дополнительную гибкость и поддержку требовательных процессоров. Блок питания также оснащен восемью SATA разъемами, что позволяет подключать множество накопителей и других периферийных устройств. Страна производства — Китай, что говорит о доступной цене в сочетании с высоким качеством исполнения от надежного бренда AeroCool. Блок питания Formula — это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, надежности и эффективности для своего персонального компьютера.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...