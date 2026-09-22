Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB
Блок питания Formula от AeroCool — это надежное и мощное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную и эффективную работу всех компонентов системы. С мощностью 850 Вт этот БП подходит для современных высокопроизводительных компьютеров, включая игровые и рабочие станции. Блок питания имеет сертификат эффективности 80 PLUS Gold, что гарантирует высокий КПД и сниженное энергопотребление, минимизируя потери и тепловыделение. Разработанный в форм-факторе ATX, он легко интегрируется в большинство стандартных корпусов для настольных компьютеров. Система охлаждения представлена активным вентилятором, который поддерживает оптимальную рабочую температуру даже при максимальных нагрузках. Хотя блок питания Formula не оснащен модульными кабелями, его кабельная организация обеспечивает подключение всех необходимых компонентов. Для подключения видеокарт предусмотрены три 6+2 pin разъема, что позволяет использовать мощные графические решения. Для питания материнской платы имеется разъем 20+4 pin, а на процессор подаются две линии 4+4 pin, обеспечивающие дополнительную гибкость и поддержку требовательных процессоров. Блок питания также оснащен восемью SATA разъемами, что позволяет подключать множество накопителей и других периферийных устройств. Страна производства — Китай, что говорит о доступной цене в сочетании с высоким качеством исполнения от надежного бренда AeroCool. Блок питания Formula — это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, надежности и эффективности для своего персонального компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитБлок питания A-Data XPG Pylon Bronze 550W (PYLON550B-BKCEU)
-
В наличииЦена 4 900 руб.1225 руб. в СплитБлок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-...
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитБлок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитБлок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
-
В наличииЦена 5 620 руб. 7 260 руб.1405 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитБлок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSA...
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитБлок питания Zalman 750W Bronze ATX (ZM750-GV3)
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-750AR 750W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold
Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB