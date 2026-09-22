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Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB

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Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 1
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 2
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 3
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 4
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 5
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 6
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 7
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 8
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 9
Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 1
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 2
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 3
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 4
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 5
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 6
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 7
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 8
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 9
  • Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726781
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, кг.
2.98

Описание товара Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB

Блок питания AeroCool Formula — это надежное и производительное решение для вашего ПК. С мощностью 750 Вт и сертификатом 80 PLUS Bronze этот блок питания обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу системы, снижая энергопотребление и избыточное тепло. Весит устройство всего 1,56 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Блок питания оснащен одним 120-мм вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение и предотвращает перегрев, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов. Для подключения к материнской плате используется разъем 20+4 pin, а для питания процессора предусмотрены два разъема 4+4 pin. Также устройство способно поддерживать современные видеокарты благодаря трем разъемам 6+2 pin. Восемь разъемов SATA обеспечивают подключение всех необходимых накопителей и периферийных устройств. Хотя блок питания не оснащен модульностью кабелей, обилие разъемов позволяет легко справляться с задачами любого уровня сложности. Произведенный в Китае, AeroCool Formula ориентирован на пользователей, требующих надежности и производительности для своих ПК-систем.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания AeroCool Formula — это надежное и производительное решение для вашего ПК. С мощностью 750 Вт и сертификатом 80 PLUS Bronze этот блок питания обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу системы, снижая энергопотребление и избыточное тепло. Весит устройство всего 1,56 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Блок питания оснащен одним 120-мм вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение и предотвращает перегрев, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов. Для подключения к материнской плате используется разъем 20+4 pin, а для питания процессора предусмотрены два разъема 4+4 pin. Также устройство способно поддерживать современные видеокарты благодаря трем разъемам 6+2 pin. Восемь разъемов SATA обеспечивают подключение всех необходимых накопителей и периферийных устройств. Хотя блок питания не оснащен модульностью кабелей, обилие разъемов позволяет легко справляться с задачами любого уровня сложности. Произведенный в Китае, AeroCool Formula ориентирован на пользователей, требующих надежности и производительности для своих ПК-систем.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Отзывы


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