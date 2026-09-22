Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB
Блок питания AeroCool Formula — это надежное и производительное решение для вашего ПК. С мощностью 750 Вт и сертификатом 80 PLUS Bronze этот блок питания обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу системы, снижая энергопотребление и избыточное тепло. Весит устройство всего 1,56 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Блок питания оснащен одним 120-мм вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение и предотвращает перегрев, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов. Для подключения к материнской плате используется разъем 20+4 pin, а для питания процессора предусмотрены два разъема 4+4 pin. Также устройство способно поддерживать современные видеокарты благодаря трем разъемам 6+2 pin. Восемь разъемов SATA обеспечивают подключение всех необходимых накопителей и периферийных устройств. Хотя блок питания не оснащен модульностью кабелей, обилие разъемов позволяет легко справляться с задачами любого уровня сложности. Произведенный в Китае, AeroCool Formula ориентирован на пользователей, требующих надежности и производительности для своих ПК-систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-LXII
-
В наличииЦена 3 960 руб. 4 690 руб.990 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-TXII
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитБлок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24...
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитБлок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 4 250 руб. 5 740 руб.1063 руб. в СплитБлок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W VX PLUS 800 RGB
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитБлок питания Zalman 700W ZM700-LXII
-
В наличииЦена 4 380 руб. 5 730 руб.1095 руб. в СплитБлок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, ...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 750W RGB