Вентилятор Formula V Line ICE BOID 4PSD12
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2200об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726780
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2200об/мин
Уровень шума
34.34
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
575
Описание товара Вентилятор Formula V Line ICE BOID 4PSD12
Кулер для процессора Formula V Line Ice Boid 4PSD12 с радиатором из алюминия и 4 теплотрубками. Совместимое с сокетами AMD и Intel устройство охлаждение позволяет привести к норме температуру ЦПУ под нагрузкой. Башенный кулер отличается высотой 157 мм и монтируется на тепловыделяющую крышку центрального процессора.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2200об/мин
Уровень шума
34.34
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора Formula V Line Ice Boid 4PSD12 с радиатором из алюминия и 4 теплотрубками. Совместимое с сокетами AMD и Intel устройство охлаждение позволяет привести к норме температуру ЦПУ под нагрузкой. Башенный кулер отличается высотой 157 мм и монтируется на тепловыделяющую крышку центрального процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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