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Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9

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Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 16
Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 1
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 2
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 3
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 4
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 5
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 6
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 7
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 8
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 9
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 10
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 11
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 12
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 13
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 14
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 15
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 16
  • Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726779
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
400-2200 об/мин
Уровень шума
26.43
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
575

Описание товара Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9

Кулер для процессора Formula V Line Ice Boid 3PSD9 с радиатором из алюминия и 3 теплотрубками. Совместимое с сокетами AMD и Intel устройство охлаждение позволяет привести к норме температуру ЦПУ под нагрузкой. Башенный кулер отличается высотой 134 мм и монтируется на тепловыделяющую крышку центрального процессора.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Formula V Line ICE BOID 3PSD9




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
400-2200 об/мин
Уровень шума
26.43
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Formula V Line Ice Boid 3PSD9 с радиатором из алюминия и 3 теплотрубками. Совместимое с сокетами AMD и Intel устройство охлаждение позволяет привести к норме температуру ЦПУ под нагрузкой. Башенный кулер отличается высотой 134 мм и монтируется на тепловыделяющую крышку центрального процессора.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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