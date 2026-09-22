Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W
Универсальный вход (100–240 В) Конструкция с автоматическим диапазоном поддерживает глобальные стандарты напряжения — от 100 до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу при нестабильном напряжении в сети. Полностью модульная конструкция кабеля Подключайте только то, что вам нужно. Это уменьшит беспорядок, улучшит циркуляцию воздуха и повысит эстетичность укладки кабелей. Поддержка PCIe 5.1 и ATX3.1 Поддерживает новейшие графические процессоры с удвоенной пиковой мощностью системы и утроенной пиковой мощностью графического процессора. Активный PFC Максимизирует коэффициент мощности для снижения гармонических искажений и улучшения совместимости с электросетью, особенно в старых зданиях. Обеспечивает на 50 % более высокую надёжность по сравнению с традиционными конструкциями и идеально подходит для систем с высокой нагрузкой и длительным временем работы, таких как серверы и рабочие станции. Сертифицировано по стандарту 80 PLUS Platinum (115 В) Сертифицирован для обеспечения эффективности 80 PLUS Platinum при входном напряжении 115 В, что обеспечивает эффективность более 89 % при напряжении 115 В и более 90 % при напряжении 230 В. Сокращает потери энергии, снижает затраты на электроэнергию и поддерживает инициативы по созданию экологически чистых центров обработки данных. Интеллектуальный термоконтроль При низких нагрузках вентилятор полностью останавливается, обеспечивая бесшумную работу, а при высоких нагрузках интеллектуально регулирует скорость (800–1800 об/мин), обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума (<25 дБ). 10-летняя гарантия надёжности в долгосрочной перспективе Десятилетняя гарантия обеспечивает дополнительное спокойствие и делает этот компьютер надёжным вложением для требовательных пользователей, которые хотят собрать ПК на долгие годы.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W
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