Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White
Корпус Formula – это элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из прочного пластика и стали, этот корпус гарантирует долговечность и надежность. Белый цвет придаст вашей сборке стильный и современный вид. Корпус специально разработан для оптимального охлаждения: он оснащен пятью встроенными вентиляторами размером 120 мм и поддерживает эффективный воздушный поток. Уникальная особенность корпуса – это его нижнее расположение блока питания, что не только помогает улучшить распределение веса и стабильность, но и облегчает управление кабелями внутри корпуса. Корпус совместим с форматами материнских плат: mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его универсальным выбором для самых разных конфигураций. Корпус Formula оснащен семью слотами расширения, позволяющими максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Благодаря поддержке видеокарт длиной до 435 мм, этот корпус подходит для самых мощных графических решений. Внутреннее пространство также включает два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное количество места для хранения данных. Особенный акцент сделан на визуальной составляющей: благодаря ARGB-подсветке вы сможете настроить внешний вид корпуса в соответствии с вашими предпочтениями. Большое боковое окно позволяет показать внутренние компоненты конфигурации и эффектно выделить подсветку. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, что позволяет установить достаточно мощные решения для охлаждения процессоров. Корпус Formula представляет собой идеальный баланс между стильным дизайном, функциональностью и гибкостью в сборке компьютерной системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКорпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитКорпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитКорпус Zalman I4 black
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитКорпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитКорпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 030 руб. 11 660 руб.1758 руб. в СплитКорпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
-
В наличииЦена 7 110 руб.1778 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White