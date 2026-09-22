Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726766
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 454 х 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 140 мм или 3 x 120 мм; Нижняя панель 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКорпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитКорпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитКорпус Zalman I4 black
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитКорпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитКорпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 030 руб. 11 660 руб.1758 руб. в СплитКорпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 454 х 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 140 мм или 3 x 120 мм; Нижняя панель 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black