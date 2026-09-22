Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White
Корпус Formula — это высококачественный компьютерный корпус, который идеально сочетает в себе стильный дизайн и продуманную функциональность. Выполненный в белом цвете, этот Midi-Tower корпус станет стильным дополнением любого рабочего пространства или игровой станции. С весом всего 8,49 кг, корпус обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Он изготовлен из прочного стекла, что не только придает ему современный внешний вид, но и позволяет демонстрировать внутренние компоненты благодаря окну на боковой стенке. Корпус оснащен всем необходимым для сборки мощной системы. Он поддерживает установку материнских плат различных форм-факторов, таких как mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что предоставляет широкие возможности для выбора комплектующих. Внутри предусмотрено достаточное пространство для установки высокопроизводительных компонентов: максимальная высота процессорного кулера может достигать 182 мм, а максимальная длина видеокарты — до 420 мм. Для размещения накопителей предоставляется один внутренний отсек для устройств 2,5 дюйма и один для 3,5 дюймов. Семь слотов расширения позволяют легко устанавливать дополнительные карты расширения, отвечая требованиям даже самых взыскательных пользователей. Особое внимание уделено эстетике: корпус оборудован современной ARGB-подсветкой, которую можно настроить по своему вкусу, создавая уникальную атмосферу и иммерсивные визуальные эффекты. Компоновка с нижним расположением блока питания улучшает общее распределение веса и увеличивает устойчивость корпуса. Бренд Formula уверенно зарекомендовал себя, как производитель надежных и стильных компьютерных комплектующих, и этот корпус — очередное тому подтверждение.
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