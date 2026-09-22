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Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White

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Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 2
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 3
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 4
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 5
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 7
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 7
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726764
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 480 x 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White

Корпус Formula — это высококачественный компьютерный корпус, который идеально сочетает в себе стильный дизайн и продуманную функциональность. Выполненный в белом цвете, этот Midi-Tower корпус станет стильным дополнением любого рабочего пространства или игровой станции. С весом всего 8,49 кг, корпус обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Он изготовлен из прочного стекла, что не только придает ему современный внешний вид, но и позволяет демонстрировать внутренние компоненты благодаря окну на боковой стенке. Корпус оснащен всем необходимым для сборки мощной системы. Он поддерживает установку материнских плат различных форм-факторов, таких как mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что предоставляет широкие возможности для выбора комплектующих. Внутри предусмотрено достаточное пространство для установки высокопроизводительных компонентов: максимальная высота процессорного кулера может достигать 182 мм, а максимальная длина видеокарты — до 420 мм. Для размещения накопителей предоставляется один внутренний отсек для устройств 2,5 дюйма и один для 3,5 дюймов. Семь слотов расширения позволяют легко устанавливать дополнительные карты расширения, отвечая требованиям даже самых взыскательных пользователей. Особое внимание уделено эстетике: корпус оборудован современной ARGB-подсветкой, которую можно настроить по своему вкусу, создавая уникальную атмосферу и иммерсивные визуальные эффекты. Компоновка с нижним расположением блока питания улучшает общее распределение веса и увеличивает устойчивость корпуса. Бренд Formula уверенно зарекомендовал себя, как производитель надежных и стильных компьютерных комплектующих, и этот корпус — очередное тому подтверждение.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 480 x 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это высококачественный компьютерный корпус, который идеально сочетает в себе стильный дизайн и продуманную функциональность. Выполненный в белом цвете, этот Midi-Tower корпус станет стильным дополнением любого рабочего пространства или игровой станции. С весом всего 8,49 кг, корпус обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Он изготовлен из прочного стекла, что не только придает ему современный внешний вид, но и позволяет демонстрировать внутренние компоненты благодаря окну на боковой стенке. Корпус оснащен всем необходимым для сборки мощной системы. Он поддерживает установку материнских плат различных форм-факторов, таких как mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что предоставляет широкие возможности для выбора комплектующих. Внутри предусмотрено достаточное пространство для установки высокопроизводительных компонентов: максимальная высота процессорного кулера может достигать 182 мм, а максимальная длина видеокарты — до 420 мм. Для размещения накопителей предоставляется один внутренний отсек для устройств 2,5 дюйма и один для 3,5 дюймов. Семь слотов расширения позволяют легко устанавливать дополнительные карты расширения, отвечая требованиям даже самых взыскательных пользователей. Особое внимание уделено эстетике: корпус оборудован современной ARGB-подсветкой, которую можно настроить по своему вкусу, создавая уникальную атмосферу и иммерсивные визуальные эффекты. Компоновка с нижним расположением блока питания улучшает общее распределение веса и увеличивает устойчивость корпуса. Бренд Formula уверенно зарекомендовал себя, как производитель надежных и стильных компьютерных комплектующих, и этот корпус — очередное тому подтверждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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