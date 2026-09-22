Корпус Formula V Line Crystal E1M White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726762
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 413 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель: 2 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Корзина блока питания 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal E1M White
Серия Crystal E1M предлагает элегантный панорамный дизайн из стекла на 270° с гибкими вариантами для разных стилей сборки — от базовой версии без вентиляторов до моделей Cosmic и Floe с ARGB-подсветкой. Благодаря современным интерфейсам, встроенной панели Switch Display и поддержке высокопроизводительных компонентов она сочетает стиль и функциональность для любых энтузиастов ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 330 руб.700 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 110 руб.778 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитКорпус Zalman Z3 Iceberg White
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКорпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 413 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель: 2 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Корзина блока питания 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Серия Crystal E1M предлагает элегантный панорамный дизайн из стекла на 270° с гибкими вариантами для разных стилей сборки — от базовой версии без вентиляторов до моделей Cosmic и Floe с ARGB-подсветкой. Благодаря современным интерфейсам, встроенной панели Switch Display и поддержке высокопроизводительных компонентов она сочетает стиль и функциональность для любых энтузиастов ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal E1M White