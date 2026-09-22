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Корпус Formula V Line Crystal E1M White купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula V Line Crystal E1M White

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Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 1
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 2
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 3
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 4
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 5
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 7
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 8
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 9
Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 7
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 8
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 9
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726762
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 413 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель: 2 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Корзина блока питания 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal E1M White

Серия Crystal E1M предлагает элегантный панорамный дизайн из стекла на 270° с гибкими вариантами для разных стилей сборки — от базовой версии без вентиляторов до моделей Cosmic и Floe с ARGB-подсветкой. Благодаря современным интерфейсам, встроенной панели Switch Display и поддержке высокопроизводительных компонентов она сочетает стиль и функциональность для любых энтузиастов ПК.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal E1M White




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 413 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель: 2 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Корзина блока питания 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Crystal E1M предлагает элегантный панорамный дизайн из стекла на 270° с гибкими вариантами для разных стилей сборки — от базовой версии без вентиляторов до моделей Cosmic и Floe с ARGB-подсветкой. Благодаря современным интерфейсам, встроенной панели Switch Display и поддержке высокопроизводительных компонентов она сочетает стиль и функциональность для любых энтузиастов ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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