Корпус Formula V Line Crystal E1M Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal E1M Black
Корпус Formula — это элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в стильном черном цвете, этот корпус идеально подойдет для создания как домашней, так и офисной станции. Он поддерживает установку материнских плат форм-фактора mATX, предоставляя надежную основу для сборки вашего ПК. Среди особенностей корпуса можно выделить наличие одной 2.5-дюймовой и одной 3.5-дюймовой внутренних отсеков, что позволит вам удобно разместить необходимые накопители. Встроенная ARGB-подсветка добавит вашему ПК индивидуальности и стиля, помогая подчеркнуть дизайн и создать атмосферу, соответствующую вашему настроению. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower, который обеспечивает баланс между вместительностью и компактностью. Благодаря передней двери, ваш системный блок будет иметь аккуратный и завершенный вид. Изготовленный из высококачественной стали, корпус отличается прочностью и долговечностью, а его вес составляет 6,2 кг, что облегчает перемещение и установку при модернизации или переносе. С корпусом Formula ваш ПК будет радовать вас не только производительностью, но и стильным внешним видом.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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