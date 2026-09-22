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Корпус Formula V Line Crystal E1M Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula V Line Crystal E1M Black

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Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 1
Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 2
Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 3
Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 4
Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 5
Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal E1M Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726761
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 413 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal E1M Black

Корпус Formula — это элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в стильном черном цвете, этот корпус идеально подойдет для создания как домашней, так и офисной станции. Он поддерживает установку материнских плат форм-фактора mATX, предоставляя надежную основу для сборки вашего ПК. Среди особенностей корпуса можно выделить наличие одной 2.5-дюймовой и одной 3.5-дюймовой внутренних отсеков, что позволит вам удобно разместить необходимые накопители. Встроенная ARGB-подсветка добавит вашему ПК индивидуальности и стиля, помогая подчеркнуть дизайн и создать атмосферу, соответствующую вашему настроению. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower, который обеспечивает баланс между вместительностью и компактностью. Благодаря передней двери, ваш системный блок будет иметь аккуратный и завершенный вид. Изготовленный из высококачественной стали, корпус отличается прочностью и долговечностью, а его вес составляет 6,2 кг, что облегчает перемещение и установку при модернизации или переносе. С корпусом Formula ваш ПК будет радовать вас не только производительностью, но и стильным внешним видом.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal E1M Black




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 413 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в стильном черном цвете, этот корпус идеально подойдет для создания как домашней, так и офисной станции. Он поддерживает установку материнских плат форм-фактора mATX, предоставляя надежную основу для сборки вашего ПК. Среди особенностей корпуса можно выделить наличие одной 2.5-дюймовой и одной 3.5-дюймовой внутренних отсеков, что позволит вам удобно разместить необходимые накопители. Встроенная ARGB-подсветка добавит вашему ПК индивидуальности и стиля, помогая подчеркнуть дизайн и создать атмосферу, соответствующую вашему настроению. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower, который обеспечивает баланс между вместительностью и компактностью. Благодаря передней двери, ваш системный блок будет иметь аккуратный и завершенный вид. Изготовленный из высококачественной стали, корпус отличается прочностью и долговечностью, а его вес составляет 6,2 кг, что облегчает перемещение и установку при модернизации или переносе. С корпусом Formula ваш ПК будет радовать вас не только производительностью, но и стильным внешним видом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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